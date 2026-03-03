快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

大陸政協會議明開幕 會期7天多於去年 將討論十五五規劃綱要

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
大陸兩會即將揭開序幕，北京人民大會堂戒備森嚴。（記者廖士鋒／攝影）
大陸兩會即將揭開序幕，北京人民大會堂戒備森嚴。（記者廖士鋒／攝影）

大陸全國政協十四屆四次會議新聞發布會於今日下午在北京人民大會堂舉行。大陸政協會議副秘書長兼新聞發言人、前國台辦主任劉結一表示，今年大陸全國政協十四屆四次會議將於4日下午在北京人民大會堂召開，將於11日上午閉幕，會期7日，多於去年、前年。

此次新聞發布會，除劉結一外，還有大陸全國政協副秘書長胡衡廬、政協辦公廳新聞局局長趙海燕出席。

根據劉結一介紹，2日閉幕的政協常委會十五次會議，審議通過大會會議議程草案、日程、常委會工作報告、提案情況工作報告等文件，各項工作準備就緒。

據指出，此次大陸政協會議的主要議程是：聽取和審議大陸政協全國委員會常務委員會工作報告和提案工作情況的報告；列席大陸第十四屆全國人民代表大會第四次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論「國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案」，後者即「十五五規劃綱要草案」。此外還將審議通過「政治決議」等。

劉結一指出，大會期間，將舉行開幕會、閉幕會及2次大會發言；在委員駐地分別舉行多次界別小組會議，部分界別舉行界別協商會議。開幕會、閉幕會邀請外國駐北京使節旁聽，大會將舉辦3場委員通道採訪活動，各委員駐地都設立採訪間。

今年大陸政協議程較2025年、2024年皆有所延長，前兩年的會期都是6天（皆於3月4日下午開幕、3月10日上午閉幕），據信與審查「十五五規劃綱要」有關。

大陸全國政協十四屆四次會議新聞發布會3日下午舉行，發言人劉結一宣布會議議程等內容。（記者廖士鋒／攝影）
大陸全國政協十四屆四次會議新聞發布會3日下午舉行，發言人劉結一宣布會議議程等內容。（記者廖士鋒／攝影）

3日下午，記者魚貫排隊入場採訪政協新聞發布會。（記者廖士鋒／攝影）
3日下午，記者魚貫排隊入場採訪政協新聞發布會。（記者廖士鋒／攝影）

