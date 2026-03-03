快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗一小學遭襲165人死亡 陸強烈譴責攻擊兒童行為

聯合報／ 大陸中心／即時報導—
據伊朗媒體報導，在美國和以色列2月28日的軍事行動中，伊朗南部一所小學也遭到襲擊，目前死亡人數已升至165人。據悉，伊朗伊斯蘭革命衛隊在當地設有一處基地。（新華社）
據伊朗媒體報導，在美國和以色列2月28日的軍事行動中，伊朗南部一所小學也遭到襲擊，目前死亡人數已升至165人。據悉，伊朗伊斯蘭革命衛隊在當地設有一處基地。（新華社）

在美國和以色列伊朗發動的軍事打擊中，伊朗南部一小學遭襲，據報導，死亡人數已升至165人。央視新聞指出，聯合國安理會當地時間2日在紐約聯合國總部舉行「衝突中的兒童、科技與教育問題」公開會。中國常駐聯合國代表傅聰表示，當前全球衝突頻發，侵害兒童事件連年上升，中方強烈譴責一切將兒童作為攻擊目標的行為。

報導稱，聯合國負責政治事務的副秘書長迪卡洛在通報中指出，全球每五名兒童中就有一人生活在衝突地區或正在逃離衝突，總數達4.73億人。

中方表示，當前全球衝突此起彼伏，侵害兒童事件呈連年增長態勢，中方對此深感擔憂，對襲擊學校事件表示強烈譴責。

傅聰說，加強兒童保護是首要任務，中方強烈譴責一切將兒童作為攻擊目標的行為。敦促衝突方履行國際人道法義務，保護兒童免受戰火侵襲，守住人類最起碼的良知底線。襲擊學校是聯合國認定的六大嚴重侵害兒童行為之一，應予嚴厲譴責和堅決抵制。

以色列 伊朗 衝突

延伸閱讀

梅蘭妮亞主持安理會 談戰火下的兒童 伊朗駐聯國大使斥虛偽

伊控美空襲小學逾160死 盧比歐：不會蓄意攻擊學校

上合組織聲明 呼籲聯合國對伊朗遭襲擊採取措施

梅蘭妮亞主持安理會會議談兒童 伊朗大使斥虛偽

相關新聞

「和平委員會秒變厭惡和平」 陸官媒發影片諷美以攻伊

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

解放軍再發聲：暗戰無聲 籲「每個人」提高警惕防滲透

美國聯手以色列於2月28日對伊朗展開大規模作戰行動，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領後。繼2月28日後，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》3月2日晚再發布題為「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」的訊息指出，「暗戰無聲」已成當前安全形勢的真實寫照，提醒社會各界須提高警惕；文中並提及大陸國家安全部近期頻繁公布滲透與策反案例，強調防範風險需從個人做起。

上合組織籲：確保伊朗國家主權、安全和領土完整

美國聯手以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，並擊斃包含伊朗最高領袖哈米尼等在內的多名高層，中東局勢急遽升溫。對此，上海合作組織3日就伊朗局勢發聲明，強調必須確保伊朗國家主權、安全與領土完整，並呼籲透過對話化解衝突。

上合組織發表關於伊朗情勢的聲明：使用武力不可接受

以中俄為首的歐亞區域性國際組織「上海合作組織」（簡稱「上合組織」）發表關於伊朗局勢的聲明，表達上合組織成員國對中東地區事態發展和伊朗遭受武裝襲擊的嚴重關切。聲明強調使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

大陸政協會議明開幕 會期7天多於去年 將討論十五五規劃綱要

大陸全國政協十四屆四次會議新聞發布會於今日下午在北京人民大會堂舉行。大陸政協會議副秘書長兼新聞發言人、前國台辦主任劉結一表示，今年大陸全國政協十四屆四次會議將於4日下午在北京人民大會堂召開，將於11日上午閉幕，會期7日，多於去年、前年。

伊朗一小學遭襲165人死亡 陸強烈譴責攻擊兒童行為

在美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊中，伊朗南部一小學遭襲，據報導，死亡人數已升至165人。央視新聞指出，聯合國安理會當地時間2日在紐約聯合國總部舉行「衝突中的兒童、科技與教育問題」公開會。中國常駐聯合國代表傅聰表示，當前全球衝突頻發，侵害兒童事件連年上升，中方強烈譴責一切將兒童作為攻擊目標的行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。