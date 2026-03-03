伊朗一小學遭襲165人死亡 陸強烈譴責攻擊兒童行為

在美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊中，伊朗南部一小學遭襲，據報導，死亡人數已升至165人。央視新聞指出，聯合國安理會當地時間2日在紐約聯合國總部舉行「衝突中的兒童、科技與教育問題」公開會。中國常駐聯合國代表傅聰表示，當前全球衝突頻發，侵害兒童事件連年上升，中方強烈譴責一切將兒童作為攻擊目標的行為。

報導稱，聯合國負責政治事務的副秘書長迪卡洛在通報中指出，全球每五名兒童中就有一人生活在衝突地區或正在逃離衝突，總數達4.73億人。

中方表示，當前全球衝突此起彼伏，侵害兒童事件呈連年增長態勢，中方對此深感擔憂，對襲擊學校事件表示強烈譴責。

傅聰說，加強兒童保護是首要任務，中方強烈譴責一切將兒童作為攻擊目標的行為。敦促衝突方履行國際人道法義務，保護兒童免受戰火侵襲，守住人類最起碼的良知底線。襲擊學校是聯合國認定的六大嚴重侵害兒童行為之一，應予嚴厲譴責和堅決抵制。