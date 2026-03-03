快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火後續效應：中歐直飛票價飆漲 北京—巴黎11萬起

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中東戰火致阿聯酋關閉領空、航班大減，海灣中轉客轉向中歐直飛，票價飆漲且部分售罄。有航空業人士指出，中方航空公司免繞俄國等地具成本優勢，戰事長短將影響市場格局。圖／取自錢江晚報微博
中東戰火致阿聯酋關閉領空、航班大減，海灣中轉客轉向中歐直飛，票價飆漲且部分售罄。有航空業人士指出，中方航空公司免繞俄國等地具成本優勢，戰事長短將影響市場格局。圖／取自錢江晚報微博

中東戰火衝擊海灣航空樞紐，阿拉伯聯合大公國一度關閉領空、航班大規模取消，造成大量經海灣中轉赴歐旅客滯留。陸媒指，在卡達、阿聯酋等航司暫停營運下，客流轉向中歐直飛航線，帶動票價飆升、部分航班售罄。大陸民航業人士指，在地緣局勢背景下，歐洲航司飛中國需繞開俄羅斯領空，增加時間與燃油成本，中方航空公司無須繞行，具成本優勢；另有業內人士稱，戰事持續時間將影響海灣樞紐吸引力與未來市場格局變化。

第一財經指，當地時間3月2日晚，阿拉伯聯合大公國民航局宣布在全國各機場開通特殊航班，協助滯留旅客離境，隨後迪拜國際機場及阿勒馬克圖姆國際機場有限度恢復部分航班起降。此前兩大機場已暫停營運兩天，大批旅客滯留。

報導指，2月28日晚間中東多個美軍基地遭襲後，卡達、阿拉伯聯合大公國等國宣布關閉領空，卡達航空、阿聯酋航空及阿提哈德航空等均暫停航班營運。航旅縱橫統計顯示，3月3日至9日，中國大陸往返伊朗的計畫航班全部取消；往返阿拉伯聯合大公國約100班次，較2月同期多取消約40班；往返沙烏地阿拉伯約30班次，較2月同期多取消約10班。

同時，查詢OTA平台發現，北京至巴黎3月8日法國航空經濟艙直飛最低票價為人民幣2萬5,934元（約合新台幣11.7萬），中國國航直飛經濟艙已售罄；需轉機一次的土耳其航空、廈門航空、南方航空票價亦在1萬6,000元以上。而上海至巴黎，東方航空近期直飛經濟艙全部售空，平時票價約5,000元。

報導提到，中東航司暫停營運，使原本經阿拉伯聯合大公國、卡達中轉赴歐洲的旅客改選直飛航線。這背後是因中歐客運市場中競爭格局變化的反映。而戰火罕見地波及海灣地區，也讓未來的競爭格局變化存變數。現在，中東航空公司按下暫停線，中歐直飛航線成為大量必須飛歐美的乘客最高效且安全的選擇。目前中國歐洲直飛市場中方航司航班量占比已超過七成，占據絕對優勢。

民航業內人士林智杰表示，「目前中方航司無須繞開俄羅斯飛歐洲，因此執飛中歐航線相比歐洲航司就有了一定的成本優勢，中歐航線也成為國內航線恢復和新開國際航線的重點市場，」

據央視新聞，阿布達比當地時間3月3日再遭襲擊，阿拉伯聯合大功國家緊急危機與災害管理部門發布全國緊急警報。航旅縱橫數據顯示，3月3日至9日，中國大陸前往伊朗機票預訂量為0，前往阿聯酋預訂量約1萬張，較此前減少。

有業內人士擔心，戰火的持續將影響人們未來到海灣地區旅行和飛行的意願；是否會影響中東航空公司辛苦打造的國際樞紐吸引力，有待觀察。畢竟在過去十多年中東旅遊的黃金時代，海灣國家並未捲入大規模軍事衝突。

巴黎 阿聯酋 航班

延伸閱讀

杜拜機場復飛！美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

地緣衝突情勢緊張 雄獅、鳳凰等旅行社全面停賣中東商品

美伊戰火延燒…陸客滯留中東各國困境曝 酒店房租狂漲、改簽機票慘延期

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

相關新聞

「和平委員會秒變厭惡和平」 陸官媒發影片諷美以攻伊

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

解放軍再發聲：暗戰無聲 籲「每個人」提高警惕防滲透

美國聯手以色列於2月28日對伊朗展開大規模作戰行動，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領後。繼2月28日後，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》3月2日晚再發布題為「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」的訊息指出，「暗戰無聲」已成當前安全形勢的真實寫照，提醒社會各界須提高警惕；文中並提及大陸國家安全部近期頻繁公布滲透與策反案例，強調防範風險需從個人做起。

上合組織籲：確保伊朗國家主權、安全和領土完整

美國聯手以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，並擊斃包含伊朗最高領袖哈米尼等在內的多名高層，中東局勢急遽升溫。對此，上海合作組織3日就伊朗局勢發聲明，強調必須確保伊朗國家主權、安全與領土完整，並呼籲透過對話化解衝突。

上合組織發表關於伊朗情勢的聲明：使用武力不可接受

以中俄為首的歐亞區域性國際組織「上海合作組織」（簡稱「上合組織」）發表關於伊朗局勢的聲明，表達上合組織成員國對中東地區事態發展和伊朗遭受武裝襲擊的嚴重關切。聲明強調使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

大陸政協會議明開幕 會期7天多於去年 將討論十五五規劃綱要

大陸全國政協十四屆四次會議新聞發布會於今日下午在北京人民大會堂舉行。大陸政協會議副秘書長兼新聞發言人、前國台辦主任劉結一表示，今年大陸全國政協十四屆四次會議將於4日下午在北京人民大會堂召開，將於11日上午閉幕，會期7日，多於去年、前年。

伊朗一小學遭襲165人死亡 陸強烈譴責攻擊兒童行為

在美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊中，伊朗南部一小學遭襲，據報導，死亡人數已升至165人。央視新聞指出，聯合國安理會當地時間2日在紐約聯合國總部舉行「衝突中的兒童、科技與教育問題」公開會。中國常駐聯合國代表傅聰表示，當前全球衝突頻發，侵害兒童事件連年上升，中方強烈譴責一切將兒童作為攻擊目標的行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。