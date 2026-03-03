中東戰火後續效應：中歐直飛票價飆漲 北京—巴黎11萬起

中東戰火衝擊海灣航空樞紐，阿拉伯聯合大公國一度關閉領空、航班大規模取消，造成大量經海灣中轉赴歐旅客滯留。陸媒指，在卡達、阿聯酋等航司暫停營運下，客流轉向中歐直飛航線，帶動票價飆升、部分航班售罄。大陸民航業人士指，在地緣局勢背景下，歐洲航司飛中國需繞開俄羅斯領空，增加時間與燃油成本，中方航空公司無須繞行，具成本優勢；另有業內人士稱，戰事持續時間將影響海灣樞紐吸引力與未來市場格局變化。

第一財經指，當地時間3月2日晚，阿拉伯聯合大公國民航局宣布在全國各機場開通特殊航班，協助滯留旅客離境，隨後迪拜國際機場及阿勒馬克圖姆國際機場有限度恢復部分航班起降。此前兩大機場已暫停營運兩天，大批旅客滯留。

報導指，2月28日晚間中東多個美軍基地遭襲後，卡達、阿拉伯聯合大公國等國宣布關閉領空，卡達航空、阿聯酋航空及阿提哈德航空等均暫停航班營運。航旅縱橫統計顯示，3月3日至9日，中國大陸往返伊朗的計畫航班全部取消；往返阿拉伯聯合大公國約100班次，較2月同期多取消約40班；往返沙烏地阿拉伯約30班次，較2月同期多取消約10班。

同時，查詢OTA平台發現，北京至巴黎3月8日法國航空經濟艙直飛最低票價為人民幣2萬5,934元（約合新台幣11.7萬），中國國航直飛經濟艙已售罄；需轉機一次的土耳其航空、廈門航空、南方航空票價亦在1萬6,000元以上。而上海至巴黎，東方航空近期直飛經濟艙全部售空，平時票價約5,000元。

報導提到，中東航司暫停營運，使原本經阿拉伯聯合大公國、卡達中轉赴歐洲的旅客改選直飛航線。這背後是因中歐客運市場中競爭格局變化的反映。而戰火罕見地波及海灣地區，也讓未來的競爭格局變化存變數。現在，中東航空公司按下暫停線，中歐直飛航線成為大量必須飛歐美的乘客最高效且安全的選擇。目前中國歐洲直飛市場中方航司航班量占比已超過七成，占據絕對優勢。

民航業內人士林智杰表示，「目前中方航司無須繞開俄羅斯飛歐洲，因此執飛中歐航線相比歐洲航司就有了一定的成本優勢，中歐航線也成為國內航線恢復和新開國際航線的重點市場，」

據央視新聞，阿布達比當地時間3月3日再遭襲擊，阿拉伯聯合大功國家緊急危機與災害管理部門發布全國緊急警報。航旅縱橫數據顯示，3月3日至9日，中國大陸前往伊朗機票預訂量為0，前往阿聯酋預訂量約1萬張，較此前減少。

有業內人士擔心，戰火的持續將影響人們未來到海灣地區旅行和飛行的意願；是否會影響中東航空公司辛苦打造的國際樞紐吸引力，有待觀察。畢竟在過去十多年中東旅遊的黃金時代，海灣國家並未捲入大規模軍事衝突。