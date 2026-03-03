快訊

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

聽新聞
0:00 / 0:00

中國「兩會」將審三法律草案 涉生態民族國家規劃

中央社／ 台北3日電

中國全國人大會議將開幕，審議生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法三部法律草案，其中民族團結進步促進法草案內容包括明確公民有維護國家統一民族團結的法定義務，禁止任何製造民族分裂的行為。

中國全國政協及人大會議（全國兩會）將分別於4日及5日開幕，除審查「十五五」（2026到2030年）規劃草案，還包括上述三部法律草案。

香港星島日報網今天報導，生態環境法典草案是繼民法典之後，第2部以「法典」命名的法律，目的是系統整合中國現行生態環境法律規範，分為總則、污染防治、生態保護、應對氣候變化、監督管理及法律責任等9個編章、逾500條。

參與該法起草的武漢大學環境法研究所所長秦天寶說，生態環境法典並非僅將過去二、三十部生態環境法律簡單彙編，而是從過去的分散立法、應急修法，邁向體系化、現代化的新階段。

其次，民族團結進步促進法是繼1984年民族區域自治法之後，又一部民族工作領域的綜合性法律，用意在於「促進民族團結、推進中華民族共同體建設」。草案內容頗多，包括明確公民有維護國家統一民族團結的法定義務，禁止任何製造民族分裂的行為；規定學校以國家通用語言文字為基本教學用語用字，但同時尊重少數民族語言文字的學習和使用，兼顧共性與特色。

據報導，草案也提到支持香港、澳門特別行政區展開中華民族歷史、中華文化和國情教育，「深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞『同屬中華民族、同是中國人』的認識」。

至於國家發展規劃法草案則是中國首次對國家發展規劃進行專門立法，據分析，用意在於規範「五年規劃」的制訂與實施，解決規劃碎片化、協調不足、隨意調整等問題，做到「一張藍圖繪到底」，保持政策規劃的延續性。

全國政協今天下午3時將舉行首場記者會，介紹有關情況並回答中外媒體提問；明天中午12時，全國人大會議發言人也將在人民大會堂針對大會議程等相關問題回應媒體。

中華民族

延伸閱讀

大陸政協1年撤24委員 多為軍工高層

兩會前夕 陸多地召開涉台會議促交流

王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美國、以色列立即停止軍事行動

王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美國、以色列立即停止軍事行動

相關新聞

「和平委員會秒變厭惡和平」 陸官媒發影片諷美以攻伊

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

解放軍再發聲：暗戰無聲 籲「每個人」提高警惕防滲透

美國聯手以色列於2月28日對伊朗展開大規模作戰行動，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領後。繼2月28日後，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》3月2日晚再發布題為「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」的訊息指出，「暗戰無聲」已成當前安全形勢的真實寫照，提醒社會各界須提高警惕；文中並提及大陸國家安全部近期頻繁公布滲透與策反案例，強調防範風險需從個人做起。

上合組織籲：確保伊朗國家主權、安全和領土完整

美國聯手以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，並擊斃包含伊朗最高領袖哈米尼等在內的多名高層，中東局勢急遽升溫。對此，上海合作組織3日就伊朗局勢發聲明，強調必須確保伊朗國家主權、安全與領土完整，並呼籲透過對話化解衝突。

上合組織發表關於伊朗情勢的聲明：使用武力不可接受

以中俄為首的歐亞區域性國際組織「上海合作組織」（簡稱「上合組織」）發表關於伊朗局勢的聲明，表達上合組織成員國對中東地區事態發展和伊朗遭受武裝襲擊的嚴重關切。聲明強調使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

伊朗遭美攻擊後 外媒：中伊關係遠比外界認為的更失衡

美國與以色列對伊朗發動近年來最大規模攻擊後，伊朗迅速消耗導彈庫存，外界關注中國大陸是否會在防務上提供支持，但外媒分析，中方迄今僅對襲擊表達批評，尚未出現實際軍事介入跡象，也幾乎沒有跡象顯示德黑蘭可指望北京加強防禦。同時，中伊關係遠比外界普遍認為的更為失衡。

大陸政協1年撤24委員 多為軍工高層

大陸全國政協將於今日舉行新聞發布會，仍由前大陸國台辦主任劉結一擔任發言人，料將介紹政協會議議程、最近主要工作等。而據統計，過去一年已有廿四位政協委員遭撤銷身分，其中不少是軍隊將領與軍工系統負責人，今年政協會議也是外界觀察軍隊高層情況的窗口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。