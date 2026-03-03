中國「兩會」將審三法律草案 涉生態民族國家規劃

中國全國人大會議將開幕，審議生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法三部法律草案，其中民族團結進步促進法草案內容包括明確公民有維護國家統一民族團結的法定義務，禁止任何製造民族分裂的行為。

中國全國政協及人大會議（全國兩會）將分別於4日及5日開幕，除審查「十五五」（2026到2030年）規劃草案，還包括上述三部法律草案。

香港星島日報網今天報導，生態環境法典草案是繼民法典之後，第2部以「法典」命名的法律，目的是系統整合中國現行生態環境法律規範，分為總則、污染防治、生態保護、應對氣候變化、監督管理及法律責任等9個編章、逾500條。

參與該法起草的武漢大學環境法研究所所長秦天寶說，生態環境法典並非僅將過去二、三十部生態環境法律簡單彙編，而是從過去的分散立法、應急修法，邁向體系化、現代化的新階段。

其次，民族團結進步促進法是繼1984年民族區域自治法之後，又一部民族工作領域的綜合性法律，用意在於「促進民族團結、推進中華民族共同體建設」。草案內容頗多，包括明確公民有維護國家統一民族團結的法定義務，禁止任何製造民族分裂的行為；規定學校以國家通用語言文字為基本教學用語用字，但同時尊重少數民族語言文字的學習和使用，兼顧共性與特色。

據報導，草案也提到支持香港、澳門特別行政區展開中華民族歷史、中華文化和國情教育，「深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞『同屬中華民族、同是中國人』的認識」。

至於國家發展規劃法草案則是中國首次對國家發展規劃進行專門立法，據分析，用意在於規範「五年規劃」的制訂與實施，解決規劃碎片化、協調不足、隨意調整等問題，做到「一張藍圖繪到底」，保持政策規劃的延續性。

全國政協今天下午3時將舉行首場記者會，介紹有關情況並回答中外媒體提問；明天中午12時，全國人大會議發言人也將在人民大會堂針對大會議程等相關問題回應媒體。