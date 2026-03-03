聽新聞
共軍啟用預備役人員證 分析：便於戰時應召參戰
共軍自3月起製發啟用「中國人民解放軍預備役人員證」。分析說，預備役人員證便於預備役人員戰時應召參戰，平時接受召集參加軍事訓練、擔負戰備勤務以及執行非戰爭軍事行動任務。
央視軍事頻道近日報導，經中共中央軍委批准，共軍1日起製發啟用「中國人民解放軍預備役人員證」。
據報導，預備役人員證具較高的防偽性和通識度，是證明預備役人員身分的有效證件，證件號碼為系統生成的唯一身分號碼，發給「中華人民共和國預備役人員法」頒布施行後在共軍依法服預備役的預備役軍官、預備役軍士和預備役兵。
央視新聞引述中國國防大學聯合作戰學院教授張耀奎表示，新證件的製發和啟用代表預備役人員有了統一編入預備役部隊服預備役的證明，是中國政府和軍隊對預備役人員身分的正式認定。
張耀奎說，新證件便於預備役人員戰時應召參戰，平時接受召集參加軍事訓練、擔負戰備勤務以及執行非戰爭軍事行動任務，也便於預備役人員依法依規享受有關福利待遇、撫恤優待等。
張耀奎表示，共軍預備役人員擁有「亦兵亦民」雙重身分，平時活躍於社會各行各業，是普通勞動者。一旦有需要，就要穿上軍裝，履行軍人的職責。
據指出，以往製發的「中國人民解放軍預備役軍官證」即行廢止。
