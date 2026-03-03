快訊

共軍啟用預備役人員證 分析：便於戰時應召參戰

中央社／ 台北3日電

共軍自3月起製發啟用「中國人民解放軍預備役人員證」。分析說，預備役人員證便於預備役人員戰時應召參戰，平時接受召集參加軍事訓練、擔負戰備勤務以及執行非戰爭軍事行動任務。

央視軍事頻道近日報導，經中共中央軍委批准，共軍1日起製發啟用「中國人民解放軍預備役人員證」。

據報導，預備役人員證具較高的防偽性和通識度，是證明預備役人員身分的有效證件，證件號碼為系統生成的唯一身分號碼，發給「中華人民共和國預備役人員法」頒布施行後在共軍依法服預備役的預備役軍官、預備役軍士和預備役兵。

央視新聞引述中國國防大學聯合作戰學院教授張耀奎表示，新證件的製發和啟用代表預備役人員有了統一編入預備役部隊服預備役的證明，是中國政府和軍隊對預備役人員身分的正式認定。

張耀奎說，新證件便於預備役人員戰時應召參戰，平時接受召集參加軍事訓練、擔負戰備勤務以及執行非戰爭軍事行動任務，也便於預備役人員依法依規享受有關福利待遇、撫恤優待等。

張耀奎表示，共軍預備役人員擁有「亦兵亦民」雙重身分，平時活躍於社會各行各業，是普通勞動者。一旦有需要，就要穿上軍裝，履行軍人的職責。

據指出，以往製發的「中國人民解放軍預備役軍官證」即行廢止。

相關新聞

「和平委員會秒變厭惡和平」 陸官媒發影片諷美以攻伊

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

解放軍再發聲：暗戰無聲 籲「每個人」提高警惕防滲透

美國聯手以色列於2月28日對伊朗展開大規模作戰行動，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領後。繼2月28日後，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》3月2日晚再發布題為「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」的訊息指出，「暗戰無聲」已成當前安全形勢的真實寫照，提醒社會各界須提高警惕；文中並提及大陸國家安全部近期頻繁公布滲透與策反案例，強調防範風險需從個人做起。

上合組織籲：確保伊朗國家主權、安全和領土完整

美國聯手以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，並擊斃包含伊朗最高領袖哈米尼等在內的多名高層，中東局勢急遽升溫。對此，上海合作組織3日就伊朗局勢發聲明，強調必須確保伊朗國家主權、安全與領土完整，並呼籲透過對話化解衝突。

上合組織發表關於伊朗情勢的聲明：使用武力不可接受

以中俄為首的歐亞區域性國際組織「上海合作組織」（簡稱「上合組織」）發表關於伊朗局勢的聲明，表達上合組織成員國對中東地區事態發展和伊朗遭受武裝襲擊的嚴重關切。聲明強調使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

伊朗遭美攻擊後 外媒：中伊關係遠比外界認為的更失衡

美國與以色列對伊朗發動近年來最大規模攻擊後，伊朗迅速消耗導彈庫存，外界關注中國大陸是否會在防務上提供支持，但外媒分析，中方迄今僅對襲擊表達批評，尚未出現實際軍事介入跡象，也幾乎沒有跡象顯示德黑蘭可指望北京加強防禦。同時，中伊關係遠比外界普遍認為的更為失衡。

大陸政協1年撤24委員 多為軍工高層

大陸全國政協將於今日舉行新聞發布會，仍由前大陸國台辦主任劉結一擔任發言人，料將介紹政協會議議程、最近主要工作等。而據統計，過去一年已有廿四位政協委員遭撤銷身分，其中不少是軍隊將領與軍工系統負責人，今年政協會議也是外界觀察軍隊高層情況的窗口。

