快訊

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢不穩 逾400名滯留當地港人致電求助

中央社／ 香港3日電

中東局勢不穩，區內中轉機場大受影響，不少香港旅客因此滯留當地，香港入境事務處表示，截至昨天傍晚5時，接獲432名身在中東的港人致電查詢情況，所有人報稱身處安全地方。

另據報導，受中東主杜拜機場暫停運作影響，香港至少有4個旅行團滯留當地，有滯留在杜拜的港人感到擔憂，一些人已接觸中國駐當地使領館求助，預料可於9日搭機返港。

另外，本地旅行社縱橫遊常務董事袁振寧今早在官方香港電台節目上說，該旅行社現有兩個旅行團在杜拜，涉及20多人，由於區內大部分機場仍然封閉，他們有很大機會繼續滯留在杜拜，暫時未能返港。

他說，團友擔心不知何時才能返港，也擔心滯留期間的旅費問題。

袁振寧說，縱橫遊已取消本月10日或之前出發的中東旅行團。

中東 旅行社 香港

延伸閱讀

中東空運有限開放 大批旅客受困第3天難返鄉

中東衝突擾亂航班 數千旅客被迫滯留泰國

地緣衝突情勢緊張 雄獅、鳳凰等旅行社全面停賣中東商品

中東戰情緊迫 外交部助國人自以色列離境、觀光署公布旅遊團解約說明

相關新聞

「和平委員會秒變厭惡和平」 陸官媒發影片諷美以攻伊

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

解放軍再發聲：暗戰無聲 籲「每個人」提高警惕防滲透

美國聯手以色列於2月28日對伊朗展開大規模作戰行動，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領後。繼2月28日後，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》3月2日晚再發布題為「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」的訊息指出，「暗戰無聲」已成當前安全形勢的真實寫照，提醒社會各界須提高警惕；文中並提及大陸國家安全部近期頻繁公布滲透與策反案例，強調防範風險需從個人做起。

上合組織籲：確保伊朗國家主權、安全和領土完整

美國聯手以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，並擊斃包含伊朗最高領袖哈米尼等在內的多名高層，中東局勢急遽升溫。對此，上海合作組織3日就伊朗局勢發聲明，強調必須確保伊朗國家主權、安全與領土完整，並呼籲透過對話化解衝突。

上合組織發表關於伊朗情勢的聲明：使用武力不可接受

以中俄為首的歐亞區域性國際組織「上海合作組織」（簡稱「上合組織」）發表關於伊朗局勢的聲明，表達上合組織成員國對中東地區事態發展和伊朗遭受武裝襲擊的嚴重關切。聲明強調使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

伊朗遭美攻擊後 外媒：中伊關係遠比外界認為的更失衡

美國與以色列對伊朗發動近年來最大規模攻擊後，伊朗迅速消耗導彈庫存，外界關注中國大陸是否會在防務上提供支持，但外媒分析，中方迄今僅對襲擊表達批評，尚未出現實際軍事介入跡象，也幾乎沒有跡象顯示德黑蘭可指望北京加強防禦。同時，中伊關係遠比外界普遍認為的更為失衡。

大陸政協1年撤24委員 多為軍工高層

大陸全國政協將於今日舉行新聞發布會，仍由前大陸國台辦主任劉結一擔任發言人，料將介紹政協會議議程、最近主要工作等。而據統計，過去一年已有廿四位政協委員遭撤銷身分，其中不少是軍隊將領與軍工系統負責人，今年政協會議也是外界觀察軍隊高層情況的窗口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。