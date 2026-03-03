聽新聞
中東局勢不穩 逾400名滯留當地港人致電求助
中東局勢不穩，區內中轉機場大受影響，不少香港旅客因此滯留當地，香港入境事務處表示，截至昨天傍晚5時，接獲432名身在中東的港人致電查詢情況，所有人報稱身處安全地方。
另據報導，受中東主杜拜機場暫停運作影響，香港至少有4個旅行團滯留當地，有滯留在杜拜的港人感到擔憂，一些人已接觸中國駐當地使領館求助，預料可於9日搭機返港。
另外，本地旅行社縱橫遊常務董事袁振寧今早在官方香港電台節目上說，該旅行社現有兩個旅行團在杜拜，涉及20多人，由於區內大部分機場仍然封閉，他們有很大機會繼續滯留在杜拜，暫時未能返港。
他說，團友擔心不知何時才能返港，也擔心滯留期間的旅費問題。
袁振寧說，縱橫遊已取消本月10日或之前出發的中東旅行團。
