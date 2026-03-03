快訊

伊朗遭美攻擊後 外媒：中伊關係遠比外界認為的更失衡

記者謝守真／即時報導
美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗迅速消耗導彈庫存。外界關注中國大陸是否會提供防務支持，但外媒分析，中方迄今僅批評襲擊，未實際介入，也幾乎未有跡象顯示德黑蘭可指望北京加強防禦，中伊關係也遠比外界想像失衡。圖為伊朗一處爆炸後塵土飛揚。（路透）

美國與以色列對伊朗發動近年來最大規模攻擊後，伊朗迅速消耗導彈庫存，外界關注中國大陸是否會在防務上提供支持，但外媒分析，中方迄今僅對襲擊表達批評，尚未出現實際軍事介入跡象，也幾乎沒有跡象顯示德黑蘭可指望北京加強防禦。同時，中伊關係遠比外界普遍認為的更為失衡。

彭博指出，近幾個月來，有關中國大陸向伊朗提供防空系統的消息不斷流傳，還有說法稱中國正在運送導彈推進劑原料。路透報導稱，伊朗同中國接近達成CM-302超音速反艦導彈採購協議。對此，中國外交部發言人毛寧2日在例行記者會上指相關報導不實。

報導稱，迄今戰場上尚未出現中國大陸武器被部署跡象，與近期泰柬邊境及印巴衝突形成對比，且中國大陸領導層方面的對外表態僅限於譴責美國襲擊德黑蘭。

南洋理工大學研究員Yang Zi指出，「很難說中國是伊朗的主要武器供應國，但中國確實向伊朗提供兩用技術。」他表示，中國大陸行動受制裁及與遜尼派海灣國家和以色列關係限制。

根據五角大樓2025年報告稱，中國大陸對伊朗防務關係主要集中在企業向伊朗彈道導彈和無人機項目出售兩用部件，並有限度進行雙邊軍事訓練與年度三方海軍演習。今年尚未公開舉行。斯德哥爾摩國際和平研究所指出，中國大陸自2005年後正式停止向伊朗出售武器。

此外，彭博分析，中伊關係遠比外界想像失衡，戰略分量有限。中國是伊朗重要經濟夥伴，購買約90%伊朗石油出口，但在美以對伊空襲之際，北京除譴責外幾乎未提供防禦支援。北京對伊投資規模未達協議水準，雙方軍事合作有限，中東策略依靠在伊朗及對手間維持平衡。

北京清華大學國際關係學系副教授佘綱正表示，對伊朗提供軍事支持「並非中國在該地區的一貫做法」。北京與莫斯科關係層級不同，俄羅斯是中國大陸抗衡美國的重要支點及能源供應國。伊朗折扣原油約占中國大陸海運石油進口13%，有助能源多元化，但仍具可替代性。

中國大陸外交部長王毅2日與伊朗外長阿拉格齊通電話時，重申中方原則立場，支持伊朗捍衛主權、安全與領土完整，並維護民族尊嚴及合法權益；敦促美以停止軍事行動，防止戰事蔓延，並相信伊朗能保持國家社會穩定，保障在伊中國公民與機構安全。

