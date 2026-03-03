快訊

「和平委員會秒變厭惡和平」 陸官媒發影片諷美以攻伊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。新華社於2日對此在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，引起各界關注。圖／截自新華社微博影片

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

新華社2日於微博針對上述影片指出，該社這兩天在海外播發了一段英文創意影片，儘管「只有14秒，卻意味深長」。這段創意影片在海外社交媒體平台播發後不到24小時，瀏覽量就達上百萬。

文章聲稱，許多海外網友都看得明白，美國成立所謂「和平委員會」，表面上是展現維護中東和平的姿態，但隨即又聯合以色列對伊朗發動軍事打擊，給中東帶來新的動盪。「可見，美國口頭上『維護和平』，實則是『厭惡和平』『破壞和平』」。文章並批評，美國一向奉行「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」宗旨。

而新華社這個題為「和平委員會秒變厭惡和平」影片一開頭，出現象徵美國的白頭海鵰宣布，「歡迎來到剛剛成立的『和平委員會（Board of Peace）』。」此時，背後標牌上的「Board」突然掉下，露出「Bored」一詞，使「Board of Peace」瞬間變成「Bored of Peace」，意即「厭惡和平」。背景中響起眾人的噓聲，影片中座位上的人物也露出驚訝表情。

影片隨後，白頭海鵰接著宣布，「我們首要的議程是——伊朗！」頓時，全場再度驚愕。白頭海鵰則淡定地說，「這樣做是為了維護穩定，我們是一以貫之。」

大陸央視新聞指出，當地時間3月3日凌晨，伊朗首都德黑蘭多地再次遭到空襲並爆炸。以軍宣布已動用約11萬預備役人員，向伊朗目標發射2,500枚彈藥；伊朗動用彈道飛彈反擊，並稱已做好長期戰爭準備；美國總統川普重申，要徹底摧毀伊朗海軍。此外，戰事外溢至黎巴嫩，以軍開啟雙線作戰模式，對黎全境真主黨目標實施大規模空襲。

微博 彈道飛彈 哈米尼

