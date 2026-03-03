快訊

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

聽新聞
0:00 / 0:00

政經環境轉變 親中網媒「港人講地」傳結束營運

中央社／ 香港3日電

據報導，為「唱好」香港而成立的親中網媒「港人講地」近日傳出結束營運的消息，原因是政經環境轉變及財源不足。

星島頭條網站今天報導，由於近年香港政經環境轉變，加上「水源」（錢）捉襟見肘，不少具建制派（親中、親港府）背景的智庫已淡出公眾視線，或是結束營運，部分網媒也不例外，包括與前行政長官梁振英關係密切的「港人講地」。

報導指出，「港人講地」是香港齊心基金會轄下圈傳媒的網上媒體之一，於2013年成立，而基金會於2012年7月成立，當時梁振英剛上任行政長官；「港人講地」成立後，被視為「梁營」的輿論陣地，目標之一是善用社交媒體，為港發聲。

報導引述多名知情人士說，「港人講地」近日通知員工即將結束營運，預料營運至4月24日，已有職員開始尋找新工作。

但報導又引述圈傳媒有限公司總社長張瑞蓮說，機構正進行內部架構重整，媒體板塊逐步改革，配合未來發展需要，重整人手安排，有部分組別影響可能相對較大，所牽涉的人事變動，管理層會依法做好安排。

至於「港人講地」是否繼續存在，張瑞蓮說，「港人講地」在多個社交平台的「粉絲」量超過200萬，相信繼續得到觀眾支持，「這些品牌、平台與內容都會一直存在下去」。

報導又引述熟悉情況的人士說，「港人講地」結束營運乃「自然發生的事」，因近年社會環境改變，發展需求已有不同；至於是資源問題或其他原因，則不必太多猜測。

「港人講地」成立的時候，香港泛民主派力量龐大；2014年9月在泛民年輕力量的主導下，香港更爆發了「占中」運動，當時建制派認為泛民主導了輿論方向，應該有人「為香港發聲」，以平衡泛民聲音。

不過，在香港先後實施港區國安法和維護國安全條例後，目前香港已相對變得穩定，而泛民力量已經消失，有人認為，過去針對泛民的輿論平台已沒有存在必要。

梁振英 香港

延伸閱讀

192層蛋撻剩1分店...不敵北上潮 灣仔檀島餅店結業攻外賣

中東危機 香港杜拜遊學團與戰火擦身過 26人賽馬團仍滯留

中東航班取消 港客多花上萬港元回家

美伊衝突升級 香港：中東資金可望流入

相關新聞

「和平委員會秒變厭惡和平」 陸官媒發影片諷美以攻伊

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

解放軍再發聲：暗戰無聲 籲「每個人」提高警惕防滲透

美國聯手以色列於2月28日對伊朗展開大規模作戰行動，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領後。繼2月28日後，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》3月2日晚再發布題為「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」的訊息指出，「暗戰無聲」已成當前安全形勢的真實寫照，提醒社會各界須提高警惕；文中並提及大陸國家安全部近期頻繁公布滲透與策反案例，強調防範風險需從個人做起。

上合組織籲：確保伊朗國家主權、安全和領土完整

美國聯手以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，並擊斃包含伊朗最高領袖哈米尼等在內的多名高層，中東局勢急遽升溫。對此，上海合作組織3日就伊朗局勢發聲明，強調必須確保伊朗國家主權、安全與領土完整，並呼籲透過對話化解衝突。

上合組織發表關於伊朗情勢的聲明：使用武力不可接受

以中俄為首的歐亞區域性國際組織「上海合作組織」（簡稱「上合組織」）發表關於伊朗局勢的聲明，表達上合組織成員國對中東地區事態發展和伊朗遭受武裝襲擊的嚴重關切。聲明強調使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

伊朗遭美攻擊後 外媒：中伊關係遠比外界認為的更失衡

美國與以色列對伊朗發動近年來最大規模攻擊後，伊朗迅速消耗導彈庫存，外界關注中國大陸是否會在防務上提供支持，但外媒分析，中方迄今僅對襲擊表達批評，尚未出現實際軍事介入跡象，也幾乎沒有跡象顯示德黑蘭可指望北京加強防禦。同時，中伊關係遠比外界普遍認為的更為失衡。

大陸政協1年撤24委員 多為軍工高層

大陸全國政協將於今日舉行新聞發布會，仍由前大陸國台辦主任劉結一擔任發言人，料將介紹政協會議議程、最近主要工作等。而據統計，過去一年已有廿四位政協委員遭撤銷身分，其中不少是軍隊將領與軍工系統負責人，今年政協會議也是外界觀察軍隊高層情況的窗口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。