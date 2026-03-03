政經環境轉變 親中網媒「港人講地」傳結束營運

據報導，為「唱好」香港而成立的親中網媒「港人講地」近日傳出結束營運的消息，原因是政經環境轉變及財源不足。

星島頭條網站今天報導，由於近年香港政經環境轉變，加上「水源」（錢）捉襟見肘，不少具建制派（親中、親港府）背景的智庫已淡出公眾視線，或是結束營運，部分網媒也不例外，包括與前行政長官梁振英關係密切的「港人講地」。

報導指出，「港人講地」是香港齊心基金會轄下圈傳媒的網上媒體之一，於2013年成立，而基金會於2012年7月成立，當時梁振英剛上任行政長官；「港人講地」成立後，被視為「梁營」的輿論陣地，目標之一是善用社交媒體，為港發聲。

報導引述多名知情人士說，「港人講地」近日通知員工即將結束營運，預料營運至4月24日，已有職員開始尋找新工作。

但報導又引述圈傳媒有限公司總社長張瑞蓮說，機構正進行內部架構重整，媒體板塊逐步改革，配合未來發展需要，重整人手安排，有部分組別影響可能相對較大，所牽涉的人事變動，管理層會依法做好安排。

至於「港人講地」是否繼續存在，張瑞蓮說，「港人講地」在多個社交平台的「粉絲」量超過200萬，相信繼續得到觀眾支持，「這些品牌、平台與內容都會一直存在下去」。

報導又引述熟悉情況的人士說，「港人講地」結束營運乃「自然發生的事」，因近年社會環境改變，發展需求已有不同；至於是資源問題或其他原因，則不必太多猜測。

「港人講地」成立的時候，香港泛民主派力量龐大；2014年9月在泛民年輕力量的主導下，香港更爆發了「占中」運動，當時建制派認為泛民主導了輿論方向，應該有人「為香港發聲」，以平衡泛民聲音。

不過，在香港先後實施港區國安法和維護國安全條例後，目前香港已相對變得穩定，而泛民力量已經消失，有人認為，過去針對泛民的輿論平台已沒有存在必要。