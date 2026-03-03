解放軍再發聲：暗戰無聲 籲「每個人」提高警惕防滲透

美國聯手以色列於2月28日對伊朗展開大規模作戰行動，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領後。繼2月28日後，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》3月2日晚再發布題為「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」的訊息指出，「暗戰無聲」已成當前安全形勢的真實寫照，提醒社會各界須提高警惕；文中並提及大陸國家安全部近期頻繁公布滲透與策反案例，強調防範風險需從個人做起。

《鈞正平工作室》微博這則僅兩百餘字的發文寫道，「當前國際博弈日趨激烈，滲透、竊密、策反等從內部打開缺口、製造動盪的方法，已成為部分勢力慣用手段。國家安全部幾乎每天都會公布不同的案例：一句對敏感資訊的隨口一說，可能成為對方拼湊情報的碎片；一次對小恩小惠的不以為意，可能埋下被利誘圍獵的伏筆；一次對『善意』套話的信以為真，可能讓別有用心者摸清底細。」

文章並稱，「風雲變幻的國際環境也時刻提醒我們：最堅固的堡壘，往往從內部被攻破。只有每個人提高警惕、守住底線、明辨是非，才能織密全天候、無死角的安全網絡，讓滲透無隙可乘，讓圖謀無處遁形。」

此前，在美國聯手以色列於2月28日對伊朗發動攻擊後，《鈞正平工作室》同日晚間即發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的訊息指，「和平從來不是天上掉下來的，戰火也不會因祈禱而遠離。放眼人類歷史，叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流勇動。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。」

文章還說，「居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。」

大陸央視新聞2日指出，截至目前，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊已超過60小時，戰況持續升級。當地時間3月3日凌晨，伊朗首都德黑蘭多地再次遭到空襲並爆炸。以軍宣布已動用約11萬預備役人員，向伊朗目標發射2,500枚彈藥；伊朗動用彈道飛彈反擊，並稱已做好長期戰爭準備；美國總統川普重申，要徹底摧毀伊朗海軍。此外，戰事外溢至黎巴嫩，以軍開啟雙線作戰模式，對黎全境真主黨目標實施大規模空襲。