上合組織籲：確保伊朗國家主權、安全和領土完整

美國聯手以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，並擊斃包含伊朗最高領袖哈米尼等在內的多名高層，中東局勢急遽升溫。對此，上海合作組織3日就伊朗局勢發聲明，強調必須確保伊朗國家主權、安全與領土完整，並呼籲透過對話化解衝突。

據微信公眾號「上合組織秘書處」消息，上合組織3月3日發布關於伊朗伊斯蘭共和國局勢的聲明表示，上海合作組織成員國對中東地區事態發展和伊朗伊斯蘭共和國遭受武裝襲擊表示嚴重關切。

聲明指出，上合組織成員國認為，使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。同時，上合組織成員國強調，必須確保伊朗國家主權、安全和領土完整，支持各方保持克制，立即停止導致局勢進一步惡化的行動。

聲明最後提到，上合組織成員國強烈呼籲聯合國及其安理會立即採取措施，應對破壞國際和平與安全的行為。上合組織成員國向此次襲擊中的遇難家庭表示深切哀悼，向伊朗政府和人民表示聲援和支持。

公開資料顯示，上合組織是中國、俄羅斯等10個國家所組成的國際組織，其中伊朗於2023年7月加入。該組織最初被視為制衡美國在中亞地區影響力的力量。

路透指出，美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間。同時，川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。另，據紐約郵報，川普稱不會排除部署地面部隊進入伊朗，並稱「史詩怒火行動」已經超前進度，擊殺多位德黑蘭高層官員。