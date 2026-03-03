上合組織發表關於伊朗情勢的聲明：使用武力不可接受

以中俄為首的歐亞區域性國際組織「上海合作組織」（簡稱「上合組織」）發表關於伊朗局勢的聲明，表達上合組織成員國對中東地區事態發展和伊朗遭受武裝襲擊的嚴重關切。聲明強調使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

聲明稱，上合組織成員國強調，必須確保伊朗國家主權、安全和領土完整，支持各方保持克制，立即停止導致局勢進一步惡化的行動。上合組織成員國強烈呼籲聯合國及其安理會立即採取措施，應對破壞國際和平與安全的行為。上合組織成員國向此次襲擊中的遇難家庭表示深切哀悼，向伊朗政府和人民表示聲援和支持。

上合組織是中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克六國於2001年6月15日在上海宣布成立的政府間國際組織。上合組織目前成員國已擴增至10國，伊朗加入也是成員國之一，於2023年加入。

大陸外長王毅2日也應約與伊朗外長阿拉格齊通電話。王毅重申中方對當前伊朗形勢的原則立場，表示中方珍視中伊傳統友誼，支持伊方捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊方維護自身正當合法權益。

王毅表示，中方已敦促美國、以色列立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止戰事擴大蔓延至整個中東地區。

儘管中國大陸與伊朗於2016年1月大陸國家主席習近平對伊朗進行國事訪問時建立「全面戰略夥伴關係」，但面對伊朗遭美國及以色列攻擊，北京迄今對伊朗仍僅限於口頭上的支持。

2016年1月發表的「中華人民共和國和伊朗伊斯蘭共和國關於建立全面戰略夥伴關係的聯合聲明」提到，「雙方繼續在涉及獨立、主權和領土完整等事關彼此核心利益的重大問題上相互堅定支持。伊方繼續堅定奉行一個中國政策。中方支持伊方的發展規劃，支持伊方在地區和國際事務中發揮更大作用。」