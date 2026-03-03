大陸政協1年撤24委員 多為軍工高層

大陸全國政協將於今日舉行新聞發布會，仍由前大陸國台辦主任劉結一擔任發言人，料將介紹政協會議議程、最近主要工作等。而據統計，過去一年已有廿四位政協委員遭撤銷身分，其中不少是軍隊將領與軍工系統負責人，今年政協會議也是外界觀察軍隊高層情況的窗口。

大陸全國政協十四屆常委會第十五次會議昨日閉幕，宣布撤銷五位委員身分，其中包含前陸軍司令員韓衛國、前陸軍政委劉雷、前中央軍委後勤保障部部長高津三位上將，以及前國家國防科技工業局長張克儉。會議並追認對十位委員身分的撤銷。

本報查詢，去年三月大陸政協會議閉幕以來，至少已撤銷廿四位政協委員，其中多位是將領與軍工企業負責人，除昨日宣布的三位上將，還有前中央軍委後勤保障部副部長何松（少將）、前中央軍委紀委副書記唐勇（中將）、前中國衛星網絡集團董事長張冬辰、前中國航空發動機集團董事長曹建國、前中國電子信息產業集團董事長曾毅、前東方電氣董事長俞培根等。

根據政協會議章程，參加政協的單位和個人，如嚴重違反該章程或全體會議和常委會決議，由政協常委會依據情節給予警告處分，或撤銷其參加政協委員會的資格。常委會組成人員違紀違法，可由常委會依照法律和有關規定作出處理決定，待召開全體會議予以追認。

這次大陸政協常委會議一日開幕時，自媒體「中國人事觀察」透過央視畫面對比座位安排指出，前西部戰區政委吳社洲、前武警部隊司令員王寧、前西部戰區司令員趙宗岐、前國防大學政委鄭和等四名上將都缺席。此外，大陸兩位全國政協副主席陳武、秦博勇此次也再度缺席會議。