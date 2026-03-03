快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸政協1年撤24委員 多為軍工高層

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸政協第十四屆全國委員會常務委員會第十五次會議2日在北京閉幕。新華社
大陸政協第十四屆全國委員會常務委員會第十五次會議2日在北京閉幕。新華社

大陸全國政協將於今日舉行新聞發布會，仍由前大陸國台辦主任劉結一擔任發言人，料將介紹政協會議議程、最近主要工作等。而據統計，過去一年已有廿四位政協委員遭撤銷身分，其中不少是軍隊將領與軍工系統負責人，今年政協會議也是外界觀察軍隊高層情況的窗口。

大陸全國政協十四屆常委會第十五次會議昨日閉幕，宣布撤銷五位委員身分，其中包含前陸軍司令員韓衛國、前陸軍政委劉雷、前中央軍委後勤保障部部長高津三位上將，以及前國家國防科技工業局長張克儉。會議並追認對十位委員身分的撤銷。

本報查詢，去年三月大陸政協會議閉幕以來，至少已撤銷廿四位政協委員，其中多位是將領與軍工企業負責人，除昨日宣布的三位上將，還有前中央軍委後勤保障部副部長何松（少將）、前中央軍委紀委副書記唐勇（中將）、前中國衛星網絡集團董事長張冬辰、前中國航空發動機集團董事長曹建國、前中國電子信息產業集團董事長曾毅、前東方電氣董事長俞培根等。

根據政協會議章程，參加政協的單位和個人，如嚴重違反該章程或全體會議和常委會決議，由政協常委會依據情節給予警告處分，或撤銷其參加政協委員會的資格。常委會組成人員違紀違法，可由常委會依照法律和有關規定作出處理決定，待召開全體會議予以追認。

這次大陸政協常委會議一日開幕時，自媒體「中國人事觀察」透過央視畫面對比座位安排指出，前西部戰區政委吳社洲、前武警部隊司令員王寧、前西部戰區司令員趙宗岐、前國防大學政委鄭和等四名上將都缺席。此外，大陸兩位全國政協副主席陳武、秦博勇此次也再度缺席會議。

國台辦 陸軍 中央軍委

延伸閱讀

與軍中反腐行動有關？大陸3名共軍上將1名前軍工高官 政協委員資格被撤

大陸全國政協委員呼籲發消費券 以拉動9兆元消費

大陸全國人大四次會議記者會 周三中午舉行

陸兩會焦點…提振內需、科技創新 經濟重頭戲

相關新聞

大陸政協1年撤24委員 多為軍工高層

大陸全國政協將於今日舉行新聞發布會，仍由前大陸國台辦主任劉結一擔任發言人，料將介紹政協會議議程、最近主要工作等。而據統計，過去一年已有廿四位政協委員遭撤銷身分，其中不少是軍隊將領與軍工系統負責人，今年政協會議也是外界觀察軍隊高層情況的窗口。

兩會前夕 陸多地召開涉台會議促交流

在大陸全國兩會（人大、政協會議）開幕前夕，近日大陸多個省分都召開了對台工作會議或者涉台的省委常委擴大會議、統戰部長會議，部分會議舉行的期程明顯早於去年與前年。

共軍東海艦隊 接收2艘055型驅逐艦

香港南華早報報導，近日在社群媒體上流傳的照片顯示，兩艘○五五型飛彈驅逐艦日前停泊在位於東海沿岸舟山的海軍基地，舷號分別為一○九和一一○，顯示這兩艘最新型的萬噸級驅逐艦即將加入解放軍海軍。

美伊變數…川普月底訪陸 北京仍未證實

美國與以色列空襲伊朗牽動全球局勢，是否衝擊美中關係更是受到矚目。中國大陸國際關係學者時殷弘認為，這次事件不會影響美國總統川普訪問大陸。

與軍中反腐行動有關？大陸3名共軍上將1名前軍工高官 政協委員資格被撤

新華社報導，今天閉幕的中國全國政協第14屆常委會第15次會議決定，撤銷韓衛國、劉雷、高津等3名共軍上將，以及前中國國防科...

中日關係緊張…日使館仍邀140名陸生、家長出席活動

在日中關係緊張，日本駐中國大使館日前舉辦天皇華誕時，中方刻意降低出席人員層級的情況下，館方1日仍在北京聯合日本地方政府舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。