兩會前夕 陸多地召開涉台會議促交流

在大陸全國兩會（人大、政協會議）開幕前夕，近日大陸多個省分都召開了對台工作會議或者涉台的省委常委擴大會議、統戰部長會議，部分會議舉行的期程明顯早於去年與前年。

綜合大陸各地官媒消息，近日召開涉台會議的省分包含貴州、重慶、黑龍江、陝西、四川、遼寧、安徽、甘肅等省市區。對照相關會議的舉行時程，明顯較去年要早。

其中，貴州省對台工作會議三月一日召開，會議指出，要充分發揮黔台兩地交流合作的重要作用，吸引更多台灣同胞尤其是青年來黔學習、工作、生活。要緊緊圍繞「十五五」規畫，提升黔台產業合作質效，持續優化營商環境，持續完善落實惠及台胞台企的政策措施，推動兩岸共同弘揚中華文化。重慶市對台工作會議也於二月廿七日舉行，會議指出，要暢通渝台交流，支持台灣青年來渝學習實習就業，推動渝台同胞常來常往、交流交心。要推進渝台產業合作不斷深化、大力支持在渝台商台企發展等。陝西省對台工作會議昨日舉行，會議提到要擴大陝台科教、產業、歷史、文化等領域交流，促進心靈契合。

其他如黑龍江、陝西、四川、遼寧、安徽、甘肅等省市，近日也都召開了省委常委會議，傳達大陸中央對台工作會議精神並部署年度對台工作，各省會議通稿都著重在兩岸交流層面以及完善惠及台胞台企政策措施等。另外，多個省分近日召開的統戰部長會議也有觸及港澳台工作。而湖北省台辦、浙江省台辦近日亦召開了「新春第一會」或專題會議，部署今年對台工作。

大陸總理李強即將於本周的全國人大會議上發表今年政府工作報告，料將觸及今年對台工作，此外即將在大陸兩會期間通過的「十五五規畫綱要」，預計針對涉台部分也會著墨。此前大陸政協主席王滬寧在二月九日至十日舉行的對台工作會議上表示，要暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，推動兩岸共同弘揚中華文化，支持大陸台商台企發展等。