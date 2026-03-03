快訊

共軍東海艦隊 接收2艘055型驅逐艦

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
南華早報指出，共軍兩艘最新○五五型驅逐艦即將加入解放軍海軍。圖為共軍○五五型驅逐艦南昌艦於二○二一年參加中俄海上聯合演習。新華社
香港南華早報報導，近日在社群媒體上流傳的照片顯示，兩艘○五五型飛彈驅逐艦日前停泊在位於東海沿岸舟山的海軍基地，舷號分別為一○九和一一○，顯示這兩艘最新型的萬噸級驅逐艦即將加入解放軍海軍。

報導引述軍事觀察家指出，解放軍東海艦隊可能即將接收○五五型「超級驅逐艦」，顯示北京將加強在台灣及第一島鏈以外海域的軍事行動。

東海艦隊防區處於大陸海岸線最中心位置，既地處對台軍事第一線，又直面東海和西太平洋方向。

有大陸軍事博主透露，解放軍東海艦隊將接收的兩艘○五五型萬噸驅逐艦舷號和艦名分別為一○九「東莞艦」和一一○「安慶艦」，屬第二批次建造的大陸噸位最大的飛彈驅逐艦。這也是東海艦隊首次接收○五五型驅逐艦。

南華早報引述新加坡拉惹勒南國際研究院研究員柯林．科赫指出，北京似乎正在為可能的台灣海峽衝突做準備，準備對美國及其盟軍（包括日本）在第一和第二島鏈之間進行反干預行動。他指出，配備大量作戰系統的○五五型將在此類行動中發揮關鍵作用。

報導稱，這次部署正值關鍵時刻，北京與日本的關係因日相高市早苗去年關於台灣的言論而持續緊張。

資料顯示，○五五型驅逐艦是大陸研製的新型防空驅逐艦，具較強資訊感知、防空、反飛彈和對海打擊能力。首艘○五五型驅逐艦「南昌艦」於二○二○年一月正式服役，舷號為一○一。此後拉薩艦、大連艦、咸陽艦相繼入列。

央視日前發布題為「單艦『飽和式』打擊敵方航母」的影片宣稱，○五五型驅逐艦最多可攜帶五十枚鷹擊高超音速飛彈，具備針對敵方編隊或航空母艦打擊群進行遠程飽和式反艦打擊能力。

共軍第一批次建造八艘○五五型驅逐艦，一○一至一○四舷號段已入列北部戰區；一○五至一○八舷號段則裝備在南部戰區。

中東局勢升溫…傳將提供伊朗CM‑302反艦飛彈？陸外交部：不實報導

南海風雲 共軍進入菲美日澳聯合巡航區

共軍轟六K戰機 首次前出第一島鏈千餘公里

跨越中線…共軍聯合戰備警巡 首度初三「開工」

兩會前夕 陸多地召開涉台會議促交流

在大陸全國兩會（人大、政協會議）開幕前夕，近日大陸多個省分都召開了對台工作會議或者涉台的省委常委擴大會議、統戰部長會議，部分會議舉行的期程明顯早於去年與前年。

共軍東海艦隊 接收2艘055型驅逐艦

香港南華早報報導，近日在社群媒體上流傳的照片顯示，兩艘○五五型飛彈驅逐艦日前停泊在位於東海沿岸舟山的海軍基地，舷號分別為一○九和一一○，顯示這兩艘最新型的萬噸級驅逐艦即將加入解放軍海軍。

美伊變數…川普月底訪陸 北京仍未證實

美國與以色列空襲伊朗牽動全球局勢，是否衝擊美中關係更是受到矚目。中國大陸國際關係學者時殷弘認為，這次事件不會影響美國總統川普訪問大陸。

與軍中反腐行動有關？大陸3名共軍上將1名前軍工高官 政協委員資格被撤

新華社報導，今天閉幕的中國全國政協第14屆常委會第15次會議決定，撤銷韓衛國、劉雷、高津等3名共軍上將，以及前中國國防科...

中日關係緊張…日使館仍邀140名陸生、家長出席活動

在日中關係緊張，日本駐中國大使館日前舉辦天皇華誕時，中方刻意降低出席人員層級的情況下，館方1日仍在北京聯合日本地方政府舉...

大陸「兩會」在即！氣氛未如以往嚴肅…北京加強安全保障工作

中國即將進入全國「兩會」（人大、政協）時間。2月28日上午，中共北京市委書記尹力、北京市長殷勇一行人檢查城市運行、交通出...

