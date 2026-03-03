共軍東海艦隊 接收2艘055型驅逐艦

香港南華早報報導，近日在社群媒體上流傳的照片顯示，兩艘○五五型飛彈驅逐艦日前停泊在位於東海沿岸舟山的海軍基地，舷號分別為一○九和一一○，顯示這兩艘最新型的萬噸級驅逐艦即將加入解放軍海軍。

報導引述軍事觀察家指出，解放軍東海艦隊可能即將接收○五五型「超級驅逐艦」，顯示北京將加強在台灣及第一島鏈以外海域的軍事行動。

東海艦隊防區處於大陸海岸線最中心位置，既地處對台軍事第一線，又直面東海和西太平洋方向。

有大陸軍事博主透露，解放軍東海艦隊將接收的兩艘○五五型萬噸驅逐艦舷號和艦名分別為一○九「東莞艦」和一一○「安慶艦」，屬第二批次建造的大陸噸位最大的飛彈驅逐艦。這也是東海艦隊首次接收○五五型驅逐艦。

南華早報引述新加坡拉惹勒南國際研究院研究員柯林．科赫指出，北京似乎正在為可能的台灣海峽衝突做準備，準備對美國及其盟軍（包括日本）在第一和第二島鏈之間進行反干預行動。他指出，配備大量作戰系統的○五五型將在此類行動中發揮關鍵作用。

報導稱，這次部署正值關鍵時刻，北京與日本的關係因日相高市早苗去年關於台灣的言論而持續緊張。

資料顯示，○五五型驅逐艦是大陸研製的新型防空驅逐艦，具較強資訊感知、防空、反飛彈和對海打擊能力。首艘○五五型驅逐艦「南昌艦」於二○二○年一月正式服役，舷號為一○一。此後拉薩艦、大連艦、咸陽艦相繼入列。

央視日前發布題為「單艦『飽和式』打擊敵方航母」的影片宣稱，○五五型驅逐艦最多可攜帶五十枚鷹擊高超音速飛彈，具備針對敵方編隊或航空母艦打擊群進行遠程飽和式反艦打擊能力。

共軍第一批次建造八艘○五五型驅逐艦，一○一至一○四舷號段已入列北部戰區；一○五至一○八舷號段則裝備在南部戰區。