美伊變數…川普月底訪陸 北京仍未證實

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
美以空襲伊朗牽動全球局勢，是否衝擊美中關係也受到關注。圖為美國總統川普（左）和大陸國家主席習近平（右）去年十月在南韓釜山舉行雙邊會晤。 路透
美國與以色列空襲伊朗牽動全球局勢，是否衝擊美中關係更是受到矚目。中國大陸國際關係學者時殷弘認為，這次事件不會影響美國總統川普訪問大陸。

針對川普月底訪問大陸能否成行，大陸外交部發言人毛寧昨日僅重申「中美就兩國元首互動保持著溝通」，對於具體問題目前沒有訊息可以提供，仍未確認川普訪問北京的具體時程。

時殷弘是大陸知名國關學者，現任中國人民大學國際關係學院教授，曾任大陸國務院參事，為重要決策提供諮詢，也曾多次赴台進行學術交流。

時殷弘向本報表示，對北京為數不多的主要夥伴之一發動幾乎致命的打擊，不僅損害了大陸的聲望，同時也減低了其累贅，而後者似乎比前者更為重要。日前召開的聯合國安理會緊急會議表明，俄羅斯駐聯合國代表譴責了美國和以色列之軍事行動，稱其為「對外交的背叛」，而沒有關於大陸代表在同一會議上表態的報導。

儘管大陸政府已透過較低層級的外交部發言人強烈譴責了這起攻擊，但時殷弘仍認為，失去伊朗不僅失去石油，同時也卸下了一個負債。此處負債指的是，伊朗長期以來嚴重損害了大陸與美國和歐洲的關係以及其國際形象，而伊朗與莫斯科的關係仍然遠比與北京關係更為密切。

至於這次攻擊是否影響川普對大陸訪問？時殷弘強調，「連賣給台灣一百一十億美元（軍售）都不能取消訪問，伊朗這個事情算什麼？怎麼可能取消訪問」。至於伊朗政權重大變動是否可能成為北京推進中美、中歐關係契機？他則認為不可能，如果川普滿意的候選人上台，伊朗就基本被美國控制了。「中國能得到什麼好處？不可能」。

港媒星島日報引述上海政法學院政治學教授倪樂雄指出，川普認為通過對伊朗展示武力，加之此前成功活捉委內瑞拉前總統馬杜洛的行動，可對全球其他地區對手形成「不戰而屈人之兵」的震懾效果。南華早報援引英國埃克塞特大學中國地中海合作計畫研究負責人Andrea Ghiselli指，伊朗領導層變動不會成為「中伊關係的重大障礙」；大陸在此類問題上非常務實，如果新領導人是由曾與北京合作過的人擔任，他並不感到意外；此外，一位不願具名的前大陸駐中東外交官表示，無論局勢變化，北京的經濟影響力將使德黑蘭持續參與其中。

伊朗 俄羅斯 北京 川普 美中關係

