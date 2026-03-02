快訊

與軍中反腐行動有關？大陸3名共軍上將1名前軍工高官 政協委員資格被撤

中央社／ 台北2日電
圖為中國人大常委會所在地，北京人民大會堂。聯合報資料照片 廖士鋒
圖為中國人大常委會所在地，北京人民大會堂。聯合報資料照片 廖士鋒

新華社報導，今天閉幕的中國全國政協第14屆常委會第15次會議決定，撤銷韓衛國、劉雷、高津等3名共軍上將，以及前中國國防科技工業局長張克儉的全國政協委員資格。這4人似與中共總書記習近平發動的軍中大規模反腐行動有關聯。

中國全國政協這次常委會議於1日至2日舉行，除撤銷上述4人及王春儒的全國政協委員資格外，會議並追認先前撤銷田學斌、張冬辰、何松等10名全國政協委員資格的決定。

上述10人中，張冬辰等4人曾任軍工企業高階主管；何松曾任中共中央軍委後勤保障部副部長；田學斌曾任中國水利部副部長，且曾是前國務院總理溫家寶的秘書，也是今年首名落馬的高官。

根據公開資料，韓衛國曾任中共解放軍陸軍司令員，2017年7月30日在內蒙古朱日和基地舉行的共軍建軍90週年閱兵，時任中部戰區司令員的韓衛國曾任總指揮；劉雷曾任陸軍政治委員；高津曾任中央軍委後勤保障部長。這3人都是上將軍階，但2025年底便已缺席全國政協14屆常委會第14次會議。

張克儉則在2024年12月，就被免去中國國防科技工業局國黨組書記職務，且免職前2個月就已連續缺席多場重要會議，當時正值共軍火箭軍傳出集體貪腐，正遭大規模反腐波及，而國防科工局是中國武器裝備科研生產的主管機關。

