中日關係緊張…日使館仍邀140名陸生、家長出席活動

中央社／ 台北2日電
中日關係。示意圖／AI生成 姜健平
中日關係。示意圖／AI生成 姜健平

在日中關係緊張，日本中國大使館日前舉辦天皇華誕時，中方刻意降低出席人員層級的情況下，館方1日仍在北京聯合日本地方政府舉辦「親子恐龍活動」。共同社報導，現場仍有約140名中國小學生及家長參加。

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈不滿，綜合外媒日前報導，2月27日晚間，日本駐中國大使館舉辦德仁天皇誕辰祝賀招待會。往年天皇誕辰，中方依例會派遣外交部副部長級官員出席，像是2025年即由部長助理劉彬出席，2024年則由副部長孫衛東出席。

但今年的天皇誕辰招待會，中國外交部卻只派遣相關單位的實務工作人員參加，沒有主管官員出席。

據報導，日本駐中國大使金杉憲治受訪時表示，日中關係尚未處於「能看到出口」的狀況，但館方希望紮實做好力所能及的事情，為未來播下種子；希望能把「對話與交流很重要」這一想法，傳達給中國政府。至於中方降格出席，他僅指「出席人員由中方決定，因此不予評論」。

共同社今天報導，日本駐中國大使館1日與福井、沖繩兩縣在使館內共同舉辦「親子恐龍活動」，以中國小學生和家長為對象，約有140人參加，活動中還宣傳了包括福井縣立恐龍博物館及主題樂園「JUNGLIA沖繩」等景點，讓小朋友製作恐龍的塑膠模型，並有相關的智力競賽。

根據報導，一名8歲的中國學童受訪表示，他對恐龍很感興趣，特別是對製作塑膠模型感到很開心。

日本駐中國大使館公使園田庸表示，館方期待透過深受孩子們喜愛的恐龍為主題，讓大家共同學習和玩耍的活動，使日本成為「更親近的存在」。

相關新聞

大陸「兩會」在即！氣氛未如以往嚴肅…北京加強安全保障工作

中國即將進入全國「兩會」（人大、政協）時間。2月28日上午，中共北京市委書記尹力、北京市長殷勇一行人檢查城市運行、交通出...

美伊衝突恐影響月底川習會？陸外交部：中美保持溝通中

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動，會否影響美國總統川普原定本月底訪問中國大陸的計畫？據央視新聞報導，大陸外交部發言人毛寧在2日例行記者會上，針對有記者就川普訪華提問時表示，中美就兩國元首互動保持著溝通，「你的具體問題我目前沒有可以提供的信息」。

美以攻伊朗／解放軍：保持居安思危 新華社：美窮兵黷武

美國聯手以色列於28日對伊朗發動攻擊，中國解放軍旗下重要宣傳平台「鈞正平工作室」發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的訊息稱，「每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定」。

美以攻伊朗／中使館人員赴伊、以、埃口岸接應撤僑

美國和以色列攻打伊朗後遭還擊，中國外交部和中國駐伊朗使領館昨發公告，指伊朗部分周邊國家關閉領空、國際航班停飛，已有中國公民在襲擊中受傷及滯留，籲中國公民盡快撤離。中使館也會同伊朗和以色列當地華人組織緊急撤僑，第一批30人乘大巴從德黑蘭包車到亞塞拜然口岸撤離，仍有約100人因沒航班滯留。在以色列的中國公民經埃及邊境口岸出境。兩國口岸都有中使館人員接應。特拉維夫一中國旅行團已由陸路撤至埃及後搭機返國。

美以攻伊朗／中多家航司應變 中東航線免費退改票

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，衝突波及多國，區域安全情勢急遽變化，中國多個旅行社緊急按下暫停鍵。中媒指出，北京時間2月28日傍晚，已有多個中國旅行社取消部分中東旅遊團，並全面暫停伊朗相關線路，同時，中國航空公司的相關航班亦出現備降、返航等情況，並免費退改票。

