中日關係緊張…日使館仍邀140名陸生、家長出席活動

在日中關係緊張，日本駐中國大使館日前舉辦天皇華誕時，中方刻意降低出席人員層級的情況下，館方1日仍在北京聯合日本地方政府舉辦「親子恐龍活動」。共同社報導，現場仍有約140名中國小學生及家長參加。

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈不滿，綜合外媒日前報導，2月27日晚間，日本駐中國大使館舉辦德仁天皇誕辰祝賀招待會。往年天皇誕辰，中方依例會派遣外交部副部長級官員出席，像是2025年即由部長助理劉彬出席，2024年則由副部長孫衛東出席。

但今年的天皇誕辰招待會，中國外交部卻只派遣相關單位的實務工作人員參加，沒有主管官員出席。

據報導，日本駐中國大使金杉憲治受訪時表示，日中關係尚未處於「能看到出口」的狀況，但館方希望紮實做好力所能及的事情，為未來播下種子；希望能把「對話與交流很重要」這一想法，傳達給中國政府。至於中方降格出席，他僅指「出席人員由中方決定，因此不予評論」。

共同社今天報導，日本駐中國大使館1日與福井、沖繩兩縣在使館內共同舉辦「親子恐龍活動」，以中國小學生和家長為對象，約有140人參加，活動中還宣傳了包括福井縣立恐龍博物館及主題樂園「JUNGLIA沖繩」等景點，讓小朋友製作恐龍的塑膠模型，並有相關的智力競賽。

根據報導，一名8歲的中國學童受訪表示，他對恐龍很感興趣，特別是對製作塑膠模型感到很開心。

日本駐中國大使館公使園田庸表示，館方期待透過深受孩子們喜愛的恐龍為主題，讓大家共同學習和玩耍的活動，使日本成為「更親近的存在」。