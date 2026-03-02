大陸「兩會」在即！氣氛未如以往嚴肅…北京加強安全保障工作

中國即將進入全國「兩會」（人大、政協）時間。2月28日上午，中共北京市委書記尹力、北京市長殷勇一行人檢查城市運行、交通出行、醫療、衛生等兩會保障工作。

據陸媒報導，尹力在檢查時表示，全國兩會是中國政治生活中的一件大事，做好「服務保障工作」是北京必須履行好的重大政治責任。全市各級、各部門要進一步提高駐地接待服務水準。

根據中央社記者實地走訪，在北京前門大街，許多遊客一如往常打卡拍照，不過有飯店、酒店張貼由北京市公安局發布的「關於加強2026年全國『兩會』期間空中安全管理工作的通告」，指未經空中交通管理機構批准，不得在管制空城內實施無人駕駛航空器飛行活動；從3月1日凌晨0時起至12日午夜12時止，在北京行政區內，禁止升放氣球、風箏等影響飛行安全的物體。

以往常作為代表團駐地的北京飯店，飯店外圍現戒備森嚴，明顯比以往出現更多警力維持秩序。

不過，今年由於農曆新年後緊接著兩會，北京的氣氛未如以往嚴肅，城市生活反倒仍沈浸在年味裡。截至目前，保安與公安已出現在多處街口站崗，但今年守望崗的志願者還未大批出現。