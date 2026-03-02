快訊

大陸「兩會」在即！氣氛未如以往嚴肅…北京加強安全保障工作

中央社／ 北京2日電
中國全國兩會即將召開，在北京前門的一家飯店張貼「關於加強2026年全國『兩會』期間空中安全管理工作的通告」，以維繫北京舉行政治活動期間的秩序。中央社
中國全國兩會即將召開，在北京前門的一家飯店張貼「關於加強2026年全國『兩會』期間空中安全管理工作的通告」，以維繫北京舉行政治活動期間的秩序。中央社

中國即將進入全國「兩會」（人大、政協）時間。2月28日上午，中共北京市委書記尹力、北京市長殷勇一行人檢查城市運行、交通出行、醫療、衛生等兩會保障工作。

據陸媒報導，尹力在檢查時表示，全國兩會是中國政治生活中的一件大事，做好「服務保障工作」是北京必須履行好的重大政治責任。全市各級、各部門要進一步提高駐地接待服務水準。

根據中央社記者實地走訪，在北京前門大街，許多遊客一如往常打卡拍照，不過有飯店、酒店張貼由北京市公安局發布的「關於加強2026年全國『兩會』期間空中安全管理工作的通告」，指未經空中交通管理機構批准，不得在管制空城內實施無人駕駛航空器飛行活動；從3月1日凌晨0時起至12日午夜12時止，在北京行政區內，禁止升放氣球、風箏等影響飛行安全的物體。

以往常作為代表團駐地的北京飯店，飯店外圍現戒備森嚴，明顯比以往出現更多警力維持秩序。

不過，今年由於農曆新年後緊接著兩會，北京的氣氛未如以往嚴肅，城市生活反倒仍沈浸在年味裡。截至目前，保安與公安已出現在多處街口站崗，但今年守望崗的志願者還未大批出現。

北京 兩會

相關新聞

中日關係緊張…日使館仍邀140名陸生、家長出席活動

在日中關係緊張，日本駐中國大使館日前舉辦天皇華誕時，中方刻意降低出席人員層級的情況下，館方1日仍在北京聯合日本地方政府舉...

大陸「兩會」在即！氣氛未如以往嚴肅…北京加強安全保障工作

中國即將進入全國「兩會」（人大、政協）時間。2月28日上午，中共北京市委書記尹力、北京市長殷勇一行人檢查城市運行、交通出...

美伊衝突恐影響月底川習會？陸外交部：中美保持溝通中

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動，會否影響美國總統川普原定本月底訪問中國大陸的計畫？據央視新聞報導，大陸外交部發言人毛寧在2日例行記者會上，針對有記者就川普訪華提問時表示，中美就兩國元首互動保持著溝通，「你的具體問題我目前沒有可以提供的信息」。

美以攻伊朗／解放軍：保持居安思危 新華社：美窮兵黷武

美國聯手以色列於28日對伊朗發動攻擊，中國解放軍旗下重要宣傳平台「鈞正平工作室」發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的訊息稱，「每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定」。

美以攻伊朗／中使館人員赴伊、以、埃口岸接應撤僑

美國和以色列攻打伊朗後遭還擊，中國外交部和中國駐伊朗使領館昨發公告，指伊朗部分周邊國家關閉領空、國際航班停飛，已有中國公民在襲擊中受傷及滯留，籲中國公民盡快撤離。中使館也會同伊朗和以色列當地華人組織緊急撤僑，第一批30人乘大巴從德黑蘭包車到亞塞拜然口岸撤離，仍有約100人因沒航班滯留。在以色列的中國公民經埃及邊境口岸出境。兩國口岸都有中使館人員接應。特拉維夫一中國旅行團已由陸路撤至埃及後搭機返國。

美以攻伊朗／中多家航司應變 中東航線免費退改票

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，衝突波及多國，區域安全情勢急遽變化，中國多個旅行社緊急按下暫停鍵。中媒指出，北京時間2月28日傍晚，已有多個中國旅行社取消部分中東旅遊團，並全面暫停伊朗相關線路，同時，中國航空公司的相關航班亦出現備降、返航等情況，並免費退改票。

