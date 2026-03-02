港媒：北京奉行務實外交 料繼續與伊朗保持接觸

美國和以色列日前聯手對伊朗開戰。港媒引述學者指，中國大陸奉行外交務實主義，無論伊朗內部意識形態發生任何變化，北京都可能繼續與德黑蘭保持接觸。

據《南華早報》引述英國艾克斯特大學中伊合作計畫研究負責人Andrea Ghiselli指出，伊朗領導層的變動不會成為「中伊關係的重大障礙」。他解釋，中國在此類問題上非常務實，「如果新領導層是由一位曾經與北京合作過的人擔任，我並不感到意外。」

總部位於華盛頓、專注於中東議題的顧問公司Rihla Research and Advisory的創辦人Jesse Marks持相似看法。他表示，中國展現了持續的能力，能夠與那些經歷過前所未有政治變革的國家歷屆政權重建富有成效的關係。當中包括阿拉伯之春期間的埃及，以及阿塞德政權倒台後與敘利亞新政府的關係。

報導又引述不具名的中國大陸駐中東前外交官說，無論政治局勢如何變化，北京憑著其經濟影響力，仍會維繫與德黑蘭的關係。

這名前外交官說，這源於中國巨大的石油需求、強勁的貿易、投資和製造業的能力，以及「無條件」發展經濟夥伴關係的意願。