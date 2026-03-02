快訊

美以攻伊局勢動盪 中國學者：不影響川習會進程

中央社／ 北京2日電

美國與以色列2月28日聯手襲擊伊朗，其最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）死於攻擊行動。學者分析指出，中東局勢不會影響川習會的進程。

路透社此前報導，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。在備受矚目的川習峰會僅剩不到一個月之際，伊朗局勢緊繃，中國外長王毅昨天表示，美以公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，他並警告目前戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險的深淵，北京對此高度關切。

對於這是否會影響川普訪中行程，中國人民大學教授時殷弘向中央社表示，在慕尼黑安全會議期間，王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會談表示要積極準備使得川普的訪問能夠實現。

他說，「連特朗普（川普）政府給台灣110億美元的軍援都沒有取消訪問，怎麼可能因為美國打擊伊朗最高領袖而作廢呢？」到目前為止，沒有任何事情可以說取消了川普訪中的打算。

中國人民大學教授、國家發展與戰略研究院研究員李慶四表示，需要觀察後續戰爭情況，如果說沒有後續了，川習會可能會有可行性，否則川普忙於戰爭恐沒有心思到中國。

李慶四說，川普來中國一定是談中美關係與各自關心的利益，台灣應該是更重要的，對中國而言，要確保美國在台灣議題上不要「誤導」台獨勢力，製造兩岸緊張局勢，這是中方最關心的問題，而中東問題不是中國首要關心的。

中國目前尚未正式宣布川普訪中的確切時間與行程。

評美伊衝突 環時：中東悲劇或在世界任何角落重演

美國和以色列對伊朗展開大規模作戰行動後，大陸官媒《環球時報》發文稱，當大國為私利可以無視平民生死、肆意點燃地區火藥桶，中東悲劇可能在世界任何角落重演。

美以攻伊朗／中使館人員赴伊、以、埃口岸接應撤僑

美國和以色列攻打伊朗後遭還擊，中國外交部和中國駐伊朗使領館昨發公告，指伊朗部分周邊國家關閉領空、國際航班停飛，已有中國公民在襲擊中受傷及滯留，籲中國公民盡快撤離。中使館也會同伊朗和以色列當地華人組織緊急撤僑，第一批30人乘大巴從德黑蘭包車到亞塞拜然口岸撤離，仍有約100人因沒航班滯留。在以色列的中國公民經埃及邊境口岸出境。兩國口岸都有中使館人員接應。特拉維夫一中國旅行團已由陸路撤至埃及後搭機返國。

通話俄外長 王毅：美公然擊殺他國領導人不可接受

針對美國與以色列聯手攻擊伊朗，中國外交部長王毅1日應約與俄羅斯外長拉夫洛夫通話，敦促美國和以色列立即停止軍事行動。

中東危機 香港杜拜遊學團與戰火擦身過 26人賽馬團仍滯留

中東戰火驟然升溫，香港3間小學合辦的杜拜遊學團，逾40名師生與戰火幾乎擦身而過，最終趕及在機場關閉前起飛安全返港；同時，隨馬匹「昇瀧駒」遠征杜拜的26人香港賽馬團隊，則滯留中東，等待進一步航班安排；此外，10個原定3月出發的中東團則已取消。突如其來的局勢變化，令香港教育界、體育界及旅遊業同受牽動。

中東航班取消 港客多花上萬港元回家

中東局勢急劇升溫，往返杜拜、多哈及利雅德等地航班大受衝擊。截至昨日下午5時，香港國際機場已有12班航班取消，今日亦將再有8班取消。有在杜拜上班的港人因擔心戰爭波及而將行程推遲，更有港人額外花費上萬港元購買直航機票返家。

前總理周恩來侄子 周爾均將軍93歲病逝

國防大學原黨委常委、政治部主任周爾均將軍，因病於2026年2月27日在北京逝世，享耆壽93歲。周爾均是前總理周恩來的侄子，1988年恢復軍銜制後，首批被授予少將軍銜。

