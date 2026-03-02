美以攻伊局勢動盪 中國學者：不影響川習會進程

美國與以色列2月28日聯手襲擊伊朗，其最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）死於攻擊行動。學者分析指出，中東局勢不會影響川習會的進程。

路透社此前報導，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。在備受矚目的川習峰會僅剩不到一個月之際，伊朗局勢緊繃，中國外長王毅昨天表示，美以公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，他並警告目前戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險的深淵，北京對此高度關切。

對於這是否會影響川普訪中行程，中國人民大學教授時殷弘向中央社表示，在慕尼黑安全會議期間，王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會談表示要積極準備使得川普的訪問能夠實現。

他說，「連特朗普（川普）政府給台灣110億美元的軍援都沒有取消訪問，怎麼可能因為美國打擊伊朗最高領袖而作廢呢？」到目前為止，沒有任何事情可以說取消了川普訪中的打算。

中國人民大學教授、國家發展與戰略研究院研究員李慶四表示，需要觀察後續戰爭情況，如果說沒有後續了，川習會可能會有可行性，否則川普忙於戰爭恐沒有心思到中國。

李慶四說，川普來中國一定是談中美關係與各自關心的利益，台灣應該是更重要的，對中國而言，要確保美國在台灣議題上不要「誤導」台獨勢力，製造兩岸緊張局勢，這是中方最關心的問題，而中東問題不是中國首要關心的。

中國目前尚未正式宣布川普訪中的確切時間與行程。