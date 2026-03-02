大陸全國人大四次會議記者會 周三中午舉行

據新華社，大陸第十四屆全國人大四次會議將於4日（周三）12時在北京人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。今年的兩會看點在大陸「十五五」經濟計劃和人事更迭。

前一日（3日），大陸全國政協會議舉行記者會，大會新聞發言人劉結一將介紹有關情況並答記者問。

大陸官方新華社日前公布，大陸全國政協會議第十四屆全國委員會常委會第十五次會議決定：全國政協會議第十四屆全第四次會議於2026年3月4日在北京召開。建議會議的主要議程是：聽取和審議全國政協全國委員會常務會工作報告和全國政協十四屆三次會議以來提案工作情況的報告；列席全國人大會第四次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案。

另外，大陸十四屆全國人大四次會議將於5日（周四）在京召開。