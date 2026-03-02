美以聯手攻伊 陸學者：美國欲掌控全球能源命脈

美以空襲伊朗牽動全球局勢，大陸學者認為，美國此舉意在掌控全球石油供應格局。預期事件不會影響美國總統川普預計本月底訪問中國大陸的計劃，但中東局勢或成為「川習會」重要內容之一，中美兩國的博弈恐更趨複雜。

據香港星島日報報導，北京中國社科院政治學研究所研究員房寧表示，以色列和美國對伊朗的攻擊以顛覆伊朗國家政權為目標，將成為改變國際局勢和中東地區政治格局的重大歷史性事件，需要進一步跟進觀察。但從伊朗最高領導人遭擊殺的情況看來，這至少說明伊朗高層對美以政治軍事動向嚴重缺乏認知和判斷，對其國內形勢和自身力量等也缺乏客觀認識，受害於「信息繭房」。

上海政法學院政治學教授倪樂雄指出，以軍事打擊奪取戰略優勢是川普政府的慣用路徑，目的是逼迫目標國達成能源合作，深層考量是掌控全球石油供應。他稱，「石油是現代國家的血液，而中東是血庫。雖然美國不缺石油，但要掌控世界就要控制中東。」

他表示，川普或認為，通過對伊朗展示武力，加之此前成功活捉委內瑞拉前總統馬杜洛的行動，可對全球其他地區對手形成「不戰而屈人之兵」的震懾效果，這也契合其「以實力求和平」的主張。其亦借俄羅斯深陷烏克蘭戰事之機，收割中東地緣政治紅利。

至於川普本月底的訪北京計劃，多位學者相信不會受到伊朗危機影響，但川普訪陸過程中的博弈恐更為複雜，中東議題或成為川習會重要內容。

伊朗局勢升級之際，大陸軍方媒體「鈞正平」發表短評稱，當前國際形勢複雜多變，居安思危是深植於中華民族血脈中的生存智慧。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。惟有保持痛感、未雨綢繆，方能守護來之不易的和平與安定。

針對伊朗最高領導人哈米尼遭美軍「斬首」，大陸外交部發言人3月1日表示，襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權安全，踐踏《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本準則，中方對此予以堅決反對和強烈譴責。

中國外交部發言人並敦促立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，共同維護中東和世界和平穩定。