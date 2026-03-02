快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

美伊戰火蔓延中東多國 陸證實已有中國公民受傷

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美伊衝突已導致中東局勢動盪加劇，圖為巴基斯坦南部城市卡拉奇的美國領事館附近，3月1日爆發反美抗爭，示威者一度試圖衝進美國領事館。（新華社） 林則宏
大陸外交部領事司微信公眾號《領事直通車》1日晚間發布消息，證實已有中國公民在美伊衝突中受傷，部分臨時旅行人員滯留當地。大陸外交部提醒中國公民，暫勿前往伊朗周邊地區。

《領事直通車》表示，2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗軍隊對美國在中東地區的軍事基地實施打擊，伊朗部分周邊國家關閉領空、國際航班停飛。已有中國公民在襲擊中受傷，部分臨時旅行人員滯留當地。

大陸外交部提醒中國公民密切關注形勢變化，暫勿前往伊朗周邊受到軍事衝突的國家和地區。已在上述國家和地區的中國公民進一步加強自身安全防範，避免前往軍事設施、遊行集會等敏感區域。

美伊衝突的炮火已經擴散至周邊地區。據央視新聞報導，自當地時間2月28日上午，以色列和美國開始對伊朗發起軍事打擊到現在已經過去逾40小時。直至3月1日深夜，伊朗首都德黑蘭仍不時傳出爆炸聲。

報導稱，作為回應，伊朗展開大規模反擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊1日宣布，將對美以軍事基地進行「歷史上最猛烈的進攻行動」。截至目前，伊朗的打擊行動已進行至第九輪，至少27個美軍在中東及周邊地區的軍事基地遭襲，戰火正逐步蔓延至中東多國。

央視新聞最新報導稱，當地時間3月2日凌晨，以色列國防軍為回應黎巴嫩真主黨對以色列北部的火箭彈襲擊，開始對黎巴嫩南部地區發動空襲。有消息指出，黎巴嫩首都貝魯特傳出爆炸聲。

中東 央視 美國

相關新聞

美以聯手攻伊 陸學者：美國欲掌控全球能源命脈

美以空襲伊朗牽動全球局勢，大陸學者認為，美國此舉意在掌控全球石油供應格局。預期事件不會影響美國總統川普預計本月底訪問中國大陸的計劃，但中東局勢或成為「川習會」重要內容之一，中美兩國的博弈恐更趨複雜。

美伊戰火蔓延中東多國 陸證實已有中國公民受傷

大陸外交部領事司微信公眾號《領事直通車》1日晚間發布消息，證實已有中國公民在美伊衝突中受傷，部分臨時旅行人員滯留當地。大陸外交部提醒中國公民，暫勿前往伊朗周邊地區。

南海風雲 共軍進入菲美日澳聯合巡航區

菲律賓、美國和日本日前在巴士海峽附近舉行聯合演習，上月稍早，菲、美、澳則在南海海域進行聯演。二月廿八日，中共解放軍南部戰區組織海空兵力於黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，並透過飛行員對話表明，共軍海空兵力進入了菲美日澳所謂「聯合巡航」區域，同時出動預警機、反潛機、殲擊機、轟炸機等戰機。

陸兩會焦點…提振內需、科技創新 經濟重頭戲

大陸全國「兩會」（政協、人大會議）本周三起在北京舉行，外界關注國務院總理李強政府工作報告將如何為今年經濟定下成長目標。而伴隨中東地區局勢升溫，大陸如何回應涉外議題也成為焦點。

中東戰火起…王毅通話俄外長 批美公然擊殺國家領導人不可接受

針對美國與以色列聯手攻擊伊朗，中國大陸外交部長王毅1日應約與俄羅斯外長拉夫羅夫通話，敦促美國和以色列立即停止軍事行動。

美以攻伊哈米尼喪命...胡錫進：無論誰上台 伊朗恐長期動盪

中東戰火全面升級，美國與以色列聯手攻擊伊朗，並炸死包含伊朗最高領袖哈米尼在內的多位軍方高層。向來愛對時事評論的《環球時報》前總編胡錫進指，無論誰上台，伊朗的變化都有可能發生。他認為，伊朗有可能從此變得更強硬，也或轉為探索不再與美國敵對的路線。中東不乏「革命」，但「革命」的前方往往是相當長的混亂、動盪期。

