大陸兩會焦點 提振內需、科技創新 經濟重頭戲

大陸全國「兩會」（政協、人大會議）本周三起在北京舉行，外界關注國務院總理李強政府工作報告將如何為今年經濟定下成長目標。而伴隨中東地區局勢升溫，大陸如何回應涉外議題也成為焦點。

兩會召開前，大陸全國政協常委會議昨舉行，決定全國政協十四屆四次會議四日在北京召開，並建議會議主要議程。議程除聽取和審議政協工作報告，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，還包含討論國民經濟和社會發展第十五個五年規畫（十五五規畫）綱要草案。

兩會重頭戲在於經濟成長目標訂定，近期一些機構預測大陸可能會設定在百分之四點五至百分之五區間，為實現這一目標，涉及諸多科技領域的「新質生產力」，預料將是本屆兩會的熱詞。

彭博報導，根據此前公布的十五五規畫建議，大陸將推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能（核融合）、腦機介面、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟成長點。

二○二六年是大陸「十五五」開局之年，外部環境更趨複雜，大陸經濟出現老問題、新挑戰同時迎面的困難。主要國際機構普遍認為，貿易緊張、地緣政治衝突加劇等因素或對全球經濟活動形成更大掣肘。

今年兩會在經濟議題上聚焦兩方面：一是提振內需，近期「求是」雜誌發布大陸國家主席習近平在去年底中央經濟工作會議講話中，第一要務便是堅持內需主導，建設國內市場，統籌促消費和擴投資，用好超大規模市場優勢；另一方面是科技創新，圍繞在「新質生產力」對未來產業布局。此外，大陸多地「新春第一會」也提到ＡＩ、低空經濟與高質量發展等關鍵字。

對台政策上，根據二月上旬召開的對台工作會議，政協主席王滬寧強調推動兩岸關係和平發展，並稱要暢通和便利兩岸人員往來、深化兩岸融合發展等，預計成為今年政府工作報告涉台內容主軸。淡江大學兩岸研究中心主任張五岳則提醒，在美中台關係變化下，今年兩會將通過的十五五規畫，涉台比重可能會增加。