中東戰火起…王毅通話俄外長 批美公然擊殺國家領導人不可接受

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部長王毅1日應約與俄羅斯外長拉夫羅夫通話，敦促美國和以色列立即停止軍事行動。 新華社
大陸外交部長王毅1日應約與俄羅斯外長拉夫羅夫通話，敦促美國和以色列立即停止軍事行動。 新華社

針對美國以色列聯手攻擊伊朗，中國大陸外交部長王毅1日應約與俄羅斯外長拉夫羅夫通話，敦促美國和以色列立即停止軍事行動。

新華社報導，王毅表示，在中俄推動下，聯合國安理會前日就當前伊朗局勢舉行緊急會議。中方一貫主張遵守聯合國憲章宗旨原則，反對在國際關係中使用武力。美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反了國際法和國際關係基本準則。目前戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險的深淵，中方對此高度關切。

王毅指出，中方的立場是：第一，立即停止軍事行動。防止戰火蔓延和外溢，避免局勢發展到不可收拾的地步。中方重視海灣國家的安全，支持他們保持克制態度。第二，盡快重回對話談判。各方應強力勸和阻戰，敦促當事方盡快重返對話談判軌道。第三，共同反對單邊行徑。未經聯合國安理會授權對主權國家大打出手，破壞二戰之後建立的和平根基。

據報導，拉夫羅夫表示，美國和以色列對伊朗進行軍事打擊，嚴重破壞中東局勢穩定，俄羅斯與中國立場一致，願同中方加強協調與溝通，通過聯合國、上合組織等平台發出明確訊號，呼籲立即停止戰爭，回歸外交談判進程。

針對伊朗最高領袖哈米尼遇害，大陸外交部回應，襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權安全，踐踏聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，中方對此予以堅決反對和強烈譴責。

大陸駐以色列使館發布公民轉移撤離登記的通知，除中國大陸護照持有人，持「台胞證」者也可登記，呼籲在以色列的中國公民，包括「港澳台同胞」視情勢轉移或撤離至埃及避險。

擄走委國總統又斬首哈米尼 新華社批美：窮兵黷武

在美國2月28日聯合以色列對伊朗發動軍事打擊後，大陸央媒新華社發文批評，美國聯合以色列對伊朗發動軍事打擊的行為，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義，並指「窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身」。

中東開戰台灣人被中共納入撤離公民 陸委會副主委：每次國際危機都這樣

中東開戰，中國駐以色列大使館在撤離公告上納入台灣人民，陸委會副主委梁文傑下午在高雄受訪表示，每次有國際危機時，中國大使館都會做同樣的事情，藉此宣示中國對台灣的主權，他預期接下來還會有一波操作，呼籲台灣人民看清這樣的伎倆。

政府沒錢了？大陸31省份均提出今年要「過緊日子」

大陸地方財政持續承壓，推行「過緊日子」仍是重點工作。大陸31省份近期披露2025年預算執行情況及2026年預算草案，多份報告強調壓減行政開支與非必要支出，包括「三公經費」、會議費、培訓費等，旨在騰出資金支持經濟發展與民生改善，並嚴肅財經紀律、健全長效機制。部分省份更提出，要把勤儉作為常態和習慣，貫徹「勤儉辦一切事業」理念。

美以攻伊哈米尼喪命...胡錫進：無論誰上台 伊朗恐長期動盪

中東戰火全面升級，美國與以色列聯手攻擊伊朗，並炸死包含伊朗最高領袖哈米尼在內的多位軍方高層。向來愛對時事評論的《環球時報》前總編胡錫進指，無論誰上台，伊朗的變化都有可能發生。他認為，伊朗有可能從此變得更強硬，也或轉為探索不再與美國敵對的路線。中東不乏「革命」，但「革命」的前方往往是相當長的混亂、動盪期。

中東戰火起…王毅通話俄外長 批美公然擊殺國家領導人不可接受

針對美國與以色列聯手攻擊伊朗，中國大陸外交部長王毅1日應約與俄羅斯外長拉夫羅夫通話，敦促美國和以色列立即停止軍事行動。

美以攻擊伊朗 學者：川習「大交易」可能性降低

美國和以色列攻打伊朗，學者分析指對中國有明顯而直接的影響，後續情況要看戰爭是短期奏效還是長期化難收拾。美國一系列對中南美...

