聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國與以色列聯手攻擊伊朗，並炸死伊朗最高領袖哈米尼。向來愛對時事評論的《環球時報》前總編胡錫進指，無論誰上台，伊朗的變化都有可能發生。伊朗有可能從此變得更強硬，也或轉為探索不再與美國敵對的路線。（法新社）
中東戰火全面升級，美國與以色列聯手攻擊伊朗，並炸死包含伊朗最高領袖哈米尼在內的多位軍方高層。向來愛對時事評論的《環球時報》前總編胡錫進指，無論誰上台，伊朗的變化都有可能發生。他認為，伊朗有可能從此變得更強硬，也或轉為探索不再與美國敵對的路線。中東不乏「革命」，但「革命」的前方往往是相當長的混亂、動盪期。

胡錫進3月1日下午於微博發表評論指出，哈米尼被空襲刺殺，伊朗更換領導人，肯定影響非常大，這種影響因為戰爭的緊迫形勢會加快形成，不會拖幾個月，而很可能以天為單位。

他指，伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼（Ali Larijani）北京時間1日中午表示：臨時領導委員會很快成立，將選出新的最高領袖。拉里賈尼曾備受哈米尼信任，代行部分權力，但不被認為是最高領袖優先繼承人選，哈米尼次子巴在繼承順位排在最前。

胡錫進認為，無論誰上台，伊朗的變化都有可能發生。而伊朗有可能從此變得更強硬，也可能轉為探索不再與美國敵對的路線，尋求與美友好。他稱，伊朗可能走向更強硬的對美以路線，也可能探索緩和、友好路線。

他分析，伊朗朝更加強硬變化有很多現實條件，美國總統川普已宣佈要更迭伊朗政權，鼓動伊朗人民「革命」，大規模動盪風險嚴重。一旦發生革命，，走向推倒重來式的政權更迭，那麼伊朗目前神權體系裡的絕大多數高級成員都將面臨新的命運，很多人會被追究，他們恐懼全面動盪。而保持伊朗國內控局與延續反美反以路線，在當前很難不是彼此關聯的。

基於此，胡錫進稱，若新領導人選擇更強硬路線，至少短期內會得到軍政人員支持。但這樣選擇的難度是，美以會繼續炸，繼續斬首，需要伊朗政權的軍政領導人都將生死置之度外，向死而生。「他們真會那樣嗎？」

胡錫進指出，尋求緩和、友好路線是可選項，如能成功，可能增強政權生存可持續性。哈米尼被炸死，國防部長、革命衛隊總司令、武裝部隊總參謀長同時喪命，削弱抵抗能力，增加溫和路線吸引力。但美國條件高，包括完全棄核、放棄彈道導彈、切斷與中東反以力量的聯繫，甚至可能要求控制石油命脈，若伊朗妥協，國內阻力仍高。

胡錫進提醒，局勢可能經歷一段震盪期，這是不同動向發展、尋找路線機會、增強力量的過程。他強調，無論伊朗選擇強硬還是緩和，戰爭將推高混亂和災難風險。「中東不乏『革命』，但前方往往是長期混亂、動盪期。」

胡錫進 哈米尼 國家安全

相關新聞

擄走委國總統又斬首哈米尼 新華社批美：窮兵黷武

在美國2月28日聯合以色列對伊朗發動軍事打擊後，大陸央媒新華社發文批評，美國聯合以色列對伊朗發動軍事打擊的行為，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義，並指「窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身」。

中東開戰台灣人被中共納入撤離公民 陸委會副主委：每次國際危機都這樣

中東開戰，中國駐以色列大使館在撤離公告上納入台灣人民，陸委會副主委梁文傑下午在高雄受訪表示，每次有國際危機時，中國大使館都會做同樣的事情，藉此宣示中國對台灣的主權，他預期接下來還會有一波操作，呼籲台灣人民看清這樣的伎倆。

政府沒錢了？大陸31省份均提出今年要「過緊日子」

大陸地方財政持續承壓，推行「過緊日子」仍是重點工作。大陸31省份近期披露2025年預算執行情況及2026年預算草案，多份報告強調壓減行政開支與非必要支出，包括「三公經費」、會議費、培訓費等，旨在騰出資金支持經濟發展與民生改善，並嚴肅財經紀律、健全長效機制。部分省份更提出，要把勤儉作為常態和習慣，貫徹「勤儉辦一切事業」理念。

美以攻伊哈米尼喪命...胡錫進：無論誰上台 伊朗恐長期動盪

美以攻擊伊朗 學者：川習「大交易」可能性降低

美國和以色列攻打伊朗，學者分析指對中國有明顯而直接的影響，後續情況要看戰爭是短期奏效還是長期化難收拾。美國一系列對中南美...

伊朗遭美以攻擊後 解放軍：永遠要保持居安思危的清醒

美國聯手以色列於28日對伊朗發動攻擊，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》28日晚間即發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的訊息稱，「每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定」。

