美以攻伊哈米尼喪命...胡錫進：無論誰上台 伊朗恐長期動盪

中東戰火全面升級，美國與以色列聯手攻擊伊朗，並炸死包含伊朗最高領袖哈米尼在內的多位軍方高層。向來愛對時事評論的《環球時報》前總編胡錫進指，無論誰上台，伊朗的變化都有可能發生。他認為，伊朗有可能從此變得更強硬，也或轉為探索不再與美國敵對的路線。中東不乏「革命」，但「革命」的前方往往是相當長的混亂、動盪期。

胡錫進3月1日下午於微博發表評論指出，哈米尼被空襲刺殺，伊朗更換領導人，肯定影響非常大，這種影響因為戰爭的緊迫形勢會加快形成，不會拖幾個月，而很可能以天為單位。

他指，伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼（Ali Larijani）北京時間1日中午表示：臨時領導委員會很快成立，將選出新的最高領袖。拉里賈尼曾備受哈米尼信任，代行部分權力，但不被認為是最高領袖優先繼承人選，哈米尼次子巴在繼承順位排在最前。

胡錫進認為，無論誰上台，伊朗的變化都有可能發生。而伊朗有可能從此變得更強硬，也可能轉為探索不再與美國敵對的路線，尋求與美友好。他稱，伊朗可能走向更強硬的對美以路線，也可能探索緩和、友好路線。

他分析，伊朗朝更加強硬變化有很多現實條件，美國總統川普已宣佈要更迭伊朗政權，鼓動伊朗人民「革命」，大規模動盪風險嚴重。一旦發生革命，，走向推倒重來式的政權更迭，那麼伊朗目前神權體系裡的絕大多數高級成員都將面臨新的命運，很多人會被追究，他們恐懼全面動盪。而保持伊朗國內控局與延續反美反以路線，在當前很難不是彼此關聯的。

基於此，胡錫進稱，若新領導人選擇更強硬路線，至少短期內會得到軍政人員支持。但這樣選擇的難度是，美以會繼續炸，繼續斬首，需要伊朗政權的軍政領導人都將生死置之度外，向死而生。「他們真會那樣嗎？」

胡錫進指出，尋求緩和、友好路線是可選項，如能成功，可能增強政權生存可持續性。哈米尼被炸死，國防部長、革命衛隊總司令、武裝部隊總參謀長同時喪命，削弱抵抗能力，增加溫和路線吸引力。但美國條件高，包括完全棄核、放棄彈道導彈、切斷與中東反以力量的聯繫，甚至可能要求控制石油命脈，若伊朗妥協，國內阻力仍高。

胡錫進提醒，局勢可能經歷一段震盪期，這是不同動向發展、尋找路線機會、增強力量的過程。他強調，無論伊朗選擇強硬還是緩和，戰爭將推高混亂和災難風險。「中東不乏『革命』，但前方往往是長期混亂、動盪期。」