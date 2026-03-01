快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
陸委會副主委梁文傑（右）到高雄為民進黨市議員黃彥毓助選，針對中國大陸的撤離公告納入台灣人民一事發表看法。記者徐白櫻／攝影
陸委會副主委梁文傑（右）到高雄為民進黨市議員黃彥毓助選，針對中國大陸的撤離公告納入台灣人民一事發表看法。記者徐白櫻／攝影

中東開戰，中國駐以色列大使館在撤離公告上納入台灣人民，陸委會副主委梁文傑下午在高雄受訪表示，每次有國際危機時，中國大使館都會做同樣的事情，藉此宣示中國對台灣的主權，他預期接下來還會有一波操作，呼籲台灣人民看清這樣的伎倆。

民進黨高雄市議員明天起舉辦初選電話民調，陸委會副主委梁文傑與立法委員王義川今天下午到高雄小港為高市議員黃彥毓站台助選。

梁文傑在媒體聯訪時被問及中國駐以色列大使館發布的撤離公告，台灣人不僅被列入中國公民，甚至連持有「台胞證」也被列為「中國護照」之一。

梁文傑表示，每次有國際危機的時候，中國大使館就會做同樣的事情，像以前日本關西機場、2022年烏克蘭戰爭也是這樣，所以他們每一次都會藉此來表示中國對台灣的主權；預期接下來還會有一波的網絡或影音上面的操作，呼籲台灣人民都能夠看得清楚這樣的一些伎倆。

陸委會副主委梁文傑（右）今天到高雄為民進黨市議員黃彥毓助選，針對中國大陸的撤離公告納入台灣人民一事發表看法。記者徐白櫻／攝影
陸委會副主委梁文傑（右）今天到高雄為民進黨市議員黃彥毓助選，針對中國大陸的撤離公告納入台灣人民一事發表看法。記者徐白櫻／攝影

擄走委國總統又斬首哈米尼 新華社批美：窮兵黷武

在美國2月28日聯合以色列對伊朗發動軍事打擊後，大陸央媒新華社發文批評，美國聯合以色列對伊朗發動軍事打擊的行為，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義，並指「窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身」。

中東開戰台灣人被中共納入撤離公民 陸委會副主委：每次國際危機都這樣

中東開戰，中國駐以色列大使館在撤離公告上納入台灣人民，陸委會副主委梁文傑下午在高雄受訪表示，每次有國際危機時，中國大使館都會做同樣的事情，藉此宣示中國對台灣的主權，他預期接下來還會有一波操作，呼籲台灣人民看清這樣的伎倆。

政府沒錢了？大陸31省份均提出今年要「過緊日子」

大陸地方財政持續承壓，推行「過緊日子」仍是重點工作。大陸31省份近期披露2025年預算執行情況及2026年預算草案，多份報告強調壓減行政開支與非必要支出，包括「三公經費」、會議費、培訓費等，旨在騰出資金支持經濟發展與民生改善，並嚴肅財經紀律、健全長效機制。部分省份更提出，要把勤儉作為常態和習慣，貫徹「勤儉辦一切事業」理念。

美以攻擊伊朗 學者：川習「大交易」可能性降低

美國和以色列攻打伊朗，學者分析指對中國有明顯而直接的影響，後續情況要看戰爭是短期奏效還是長期化難收拾。美國一系列對中南美...

伊朗遭美以攻擊後 解放軍：永遠要保持居安思危的清醒

美國聯手以色列於28日對伊朗發動攻擊，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》28日晚間即發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的訊息稱，「每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定」。

嚴治官員躺平 習：當官就要擔責出力 不能只想當官不想幹事

中共中央機關刊物《求是》3月1日刊登中共總書記習近平題為「讓願擔當、敢擔當、善擔當蔚然成風」的重要文章。文中明確指出，全面從嚴治黨，並鼓勵幹部擔當作為「內在統一、並非對立」，強調「當官要幹事擔責出力」，「不能只想當官不想幹事，只想攬權不想擔責，只想出彩不想出力」。

