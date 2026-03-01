中東開戰台灣人被中共納入撤離公民 陸委會副主委：每次國際危機都這樣

中東開戰，中國駐以色列大使館在撤離公告上納入台灣人民，陸委會副主委梁文傑下午在高雄受訪表示，每次有國際危機時，中國大使館都會做同樣的事情，藉此宣示中國對台灣的主權，他預期接下來還會有一波操作，呼籲台灣人民看清這樣的伎倆。

民進黨高雄市議員明天起舉辦初選電話民調，陸委會副主委梁文傑與立法委員王義川今天下午到高雄小港為高市議員黃彥毓站台助選。

梁文傑在媒體聯訪時被問及中國駐以色列大使館發布的撤離公告，台灣人不僅被列入中國公民，甚至連持有「台胞證」也被列為「中國護照」之一。

梁文傑表示，每次有國際危機的時候，中國大使館就會做同樣的事情，像以前日本關西機場、2022年烏克蘭戰爭也是這樣，所以他們每一次都會藉此來表示中國對台灣的主權；預期接下來還會有一波的網絡或影音上面的操作，呼籲台灣人民都能夠看得清楚這樣的一些伎倆。