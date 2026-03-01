杜拜機場遭伊朗襲擊 大批中國公民滯留當地

美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗向波斯灣多國展開報復，衝擊擴及全區域。中東多國關閉領空及杜拜國際機場受到襲擊下，大批中國公民滯留杜拜。其中有人表示，因返國受阻，至少已有337名中國公民加入網路群組展開互助及自救。

杜拜國際機場（Dubai International）先前發聲明表示，機場在「1場事件」中受損，並有4名員工受傷。根據網路影片顯示，杜拜機場航站樓受襲後，現場煙霧彌漫，雜物倒翻在地上，不少旅客慌忙走避。

綜合極目新聞等中國媒體報導，2月28日晚至3月1日凌晨，多名中國網友在社交媒體發文表示，他們在杜拜機場準備乘飛機回國，結果所有航班停飛，大批旅客滯留候機大廳，非常擁擠。

其中一名中國網友表示，她和朋友於當地時間2月28日下午來到杜拜機場準備乘機返回中國，並已托運行李，後來得知旅客安檢通道被關閉，在機場大廳等了半個小時後被疏散。

該網友表示，他們立即回到在杜拜的住所，「那些在杜拜中轉的不知道怎麼辦」。他們目前仍能叫到外賣，因不知道什麼時候才能返回中國，還是按習慣囤積了一些物資。

中國旅客「曾曾」和妹妹2月22日臨時決定避開春節假期出遊，24日抵達杜拜，戰火爆發後，28日的返程航班即被取消，她們後來改買3月2日凌晨的機票回中國，目前仍未能成功出票，不知何時才能真正離開。

曾曾加入了一個回國受阻的中國旅客群組，「大家都在等，現在已經有337人了，陸續還有人進群」。曾曾坦言只能靜觀其變，「等明天看看情況，說不定就能回家」。

受美以和伊朗開戰影響，目前伊朗、伊拉克、科威特、以色列及巴林都關閉領空；阿聯、敘利亞和卡達也關閉部分空域，多家航空公司取消多個不同的中東航班。