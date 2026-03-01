快訊

徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

拜拜回家竟成永別...祖孫3貼自撞電桿 5歲童站踏板慘死

伊朗領袖哈米尼遭「斬首」…普亭發聲了！怒轟美國、以色列冷血謀殺

聽新聞
0:00 / 0:00

杜拜機場遭伊朗襲擊 大批中國公民滯留當地

中央社／ 台北1日電

美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗向波斯灣多國展開報復，衝擊擴及全區域。中東多國關閉領空及杜拜國際機場受到襲擊下，大批中國公民滯留杜拜。其中有人表示，因返國受阻，至少已有337名中國公民加入網路群組展開互助及自救。

杜拜國際機場（Dubai International）先前發聲明表示，機場在「1場事件」中受損，並有4名員工受傷。根據網路影片顯示，杜拜機場航站樓受襲後，現場煙霧彌漫，雜物倒翻在地上，不少旅客慌忙走避。

綜合極目新聞等中國媒體報導，2月28日晚至3月1日凌晨，多名中國網友在社交媒體發文表示，他們在杜拜機場準備乘飛機回國，結果所有航班停飛，大批旅客滯留候機大廳，非常擁擠。

其中一名中國網友表示，她和朋友於當地時間2月28日下午來到杜拜機場準備乘機返回中國，並已托運行李，後來得知旅客安檢通道被關閉，在機場大廳等了半個小時後被疏散。

該網友表示，他們立即回到在杜拜的住所，「那些在杜拜中轉的不知道怎麼辦」。他們目前仍能叫到外賣，因不知道什麼時候才能返回中國，還是按習慣囤積了一些物資。

中國旅客「曾曾」和妹妹2月22日臨時決定避開春節假期出遊，24日抵達杜拜，戰火爆發後，28日的返程航班即被取消，她們後來改買3月2日凌晨的機票回中國，目前仍未能成功出票，不知何時才能真正離開。

曾曾加入了一個回國受阻的中國旅客群組，「大家都在等，現在已經有337人了，陸續還有人進群」。曾曾坦言只能靜觀其變，「等明天看看情況，說不定就能回家」。

受美以和伊朗開戰影響，目前伊朗、伊拉克、科威特、以色列及巴林都關閉領空；阿聯、敘利亞和卡達也關閉部分空域，多家航空公司取消多個不同的中東航班。

伊拉克 敘利亞 杜拜

延伸閱讀

杜拜等中東樞紐停擺 全球航班陷數年最嚴重亂象

伊朗飛彈無人機襲擊波斯灣 造成杜拜等地重創

美以襲伊／中東領空幾淨空 數十萬旅客滯留

哈米尼遇襲身亡 陸外交部籲中國公民：盡快離開伊朗！

相關新聞

擄走委國總統又斬首哈米尼 新華社批美：窮兵黷武

在美國2月28日聯合以色列對伊朗發動軍事打擊後，大陸央媒新華社發文批評，美國聯合以色列對伊朗發動軍事打擊的行為，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義，並指「窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身」。

中東開戰台灣人被中共納入撤離公民 陸委會副主委：每次國際危機都這樣

中東開戰，中國駐以色列大使館在撤離公告上納入台灣人民，陸委會副主委梁文傑下午在高雄受訪表示，每次有國際危機時，中國大使館都會做同樣的事情，藉此宣示中國對台灣的主權，他預期接下來還會有一波操作，呼籲台灣人民看清這樣的伎倆。

政府沒錢了？大陸31省份均提出今年要「過緊日子」

大陸地方財政持續承壓，推行「過緊日子」仍是重點工作。大陸31省份近期披露2025年預算執行情況及2026年預算草案，多份報告強調壓減行政開支與非必要支出，包括「三公經費」、會議費、培訓費等，旨在騰出資金支持經濟發展與民生改善，並嚴肅財經紀律、健全長效機制。部分省份更提出，要把勤儉作為常態和習慣，貫徹「勤儉辦一切事業」理念。

美以攻擊伊朗 學者：川習「大交易」可能性降低

美國和以色列攻打伊朗，學者分析指對中國有明顯而直接的影響，後續情況要看戰爭是短期奏效還是長期化難收拾。美國一系列對中南美...

伊朗遭美以攻擊後 解放軍：永遠要保持居安思危的清醒

美國聯手以色列於28日對伊朗發動攻擊，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》28日晚間即發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的訊息稱，「每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定」。

嚴治官員躺平 習：當官就要擔責出力 不能只想當官不想幹事

中共中央機關刊物《求是》3月1日刊登中共總書記習近平題為「讓願擔當、敢擔當、善擔當蔚然成風」的重要文章。文中明確指出，全面從嚴治黨，並鼓勵幹部擔當作為「內在統一、並非對立」，強調「當官要幹事擔責出力」，「不能只想當官不想幹事，只想攬權不想擔責，只想出彩不想出力」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。