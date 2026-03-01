快訊

美以攻擊伊朗 學者：川習「大交易」可能性降低

中央社／ 記者張淑伶台北1日電
美國和以色列攻打伊朗，學者分析指對中國有明顯而直接的影響，後續情況要看戰爭是短期奏效還是長期化難收拾。圖為川普總統(左)與中國國家主席習近平(右)2025年10月底在釜山舉行雙邊會談。(路透)
美國和以色列攻打伊朗，學者分析指對中國有明顯而直接的影響，後續情況要看戰爭是短期奏效還是長期化難收拾。美國一系列對中南美和中東的行動顯示，相當大一部分是間接針對中國，美中關係裡犧牲台灣主權的可能性在降低。

美國和以色列2月28日聯手襲擊伊朗，引發伊朗對以色列及鄰近波斯灣阿拉伯國家的報復性攻擊。伊朗媒體今天證實，其最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）已死於攻擊行動。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳告訴中央社記者，儘管伊朗不是中國在中東最重要的經貿夥伴，但伊朗是中東最親中反美的國家，有8成以上石油輸出到中國，伊朗也是中國「一帶一路」倡議的重要戰略夥伴，因此伊朗情勢勢必牽動地緣政治、能源跟運輸。

他說，中國必然會高度關注伊朗情勢的變化。接下來這場戰爭的衝擊是否擴大，取決於美國的「斬首行動」能否短期奏效，建立有別於前任的新政權，還是會變成長期動盪。

他說，如果伊朗在神教政權垮台後依然有報復能力、持續攻擊駐紮在周遭國家的美軍，或是透過外國的恐怖組織發動攻擊，那中東的不穩定因素就會長期化，為地緣政治和全球能源、經濟增添變數。

2026年至今僅60天時間，美國總統川普已經以突襲方式，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），又消滅伊朗其最高領袖哈米尼，加上先前美國對巴拿馬運河港口經營權的介入，張五岳說，這些行動背後有相當一部分都是針對中國。委內瑞拉和伊朗都是區域內最親中的產油國家。

他說，川普最重視的是地緣政治，確保「美洲是美國人的美洲」，此外也很重視石油和晶片。美國對中國仍是競合關係，且以競爭為主軸。

川普擬於3月31日至4月2日訪問中國，將會晤中國國家主席習近平。中國學者王緝思與美國學者藍普頓（David M. Lampton）先前在「外交事務」（ForeignAffairs）期刊指台灣可以成為川習之間「大交易」的籌碼，但張五岳認為，不需要對此擔心，美國上述一系列的行動已經顯示，犧牲台灣的可能性在降低。

他說，美中元首4月初要會晤，時間緊迫，加上各自都有內部問題要處理，因此不可能一次就在經貿和台灣議題上取得重大協議，台灣的主權和定位更不會因此改變。

但他認為，台灣要關注的是，美國對台軍售、台美高層互訪以及台灣總統過境外交方面，北京會向美國提出哪些要求；以及這次川普訪中後，會如何影響今年內接下來幾次的川習會安排。

張五岳並指出，如果認為美國對中國也會採取類似對委內瑞拉和伊朗的精準打擊，則是嚴重誤判。中國擁有核武，它與委國和伊朗的情況，以及對美國的地緣關係並不相同。中方一定會從這些行動中汲取經驗教訓，但美國對伊朗的打擊不會應用到中國身上。

