伊朗遭美以攻擊後 解放軍：永遠要保持居安思危的清醒

美國聯手以色列於28日對伊朗發動攻擊，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》28日晚間即發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的訊息稱，「每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定」。

《鈞正平工作室》微博這則僅百餘字的發文表示，「和平從來不是天上掉下來的，戰火也不會因祈禱而遠離。放眼人類歷史，叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流勇動。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。」

文章稱，「居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。」

繼今年1月3日凌晨，突擊並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，2月28日美國又聯手以色列對伊朗發動攻擊，並斬首伊朗最高領袖哈米尼。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，據伊朗法爾斯通訊社（Fars News）報導，哈米尼當天是在位於首都德黑蘭的住所中「履行公務」時遇襲身亡的。CNN援引空中巴士的衛星圖像稱，襲擊發生後，哈米尼位於德黑蘭的住所冒出滾滾黑煙。圖像顯示，其住所內的多棟建築遭到嚴重破壞。

據報導，這處住所位於德黑蘭市中心，靠近大學城，被認為是伊朗伊斯蘭共和國權力結構中的「決策中心」和「神經中樞」。

《以色列時報》引述兩名美國消息人士和一名美國官員此前爆料稱，2月28日，以色列和美國對伊朗發動襲擊時，哈米尼正在與其核心圈子成員會面。