伊朗遭美以攻擊後 解放軍：永遠要保持居安思危的清醒

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國今年以來已拿下兩名外國領導人，引發北京當局高度警惕。（圖／取自《鈞正平工作室》微博） 林則宏
美國聯手以色列於28日對伊朗發動攻擊，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》28日晚間即發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的訊息稱，「每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定」。

《鈞正平工作室》微博這則僅百餘字的發文表示，「和平從來不是天上掉下來的，戰火也不會因祈禱而遠離。放眼人類歷史，叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流勇動。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。」

文章稱，「居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。」

繼今年1月3日凌晨，突擊並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，2月28日美國又聯手以色列對伊朗發動攻擊，並斬首伊朗最高領袖哈米尼

大陸網路媒體《觀察者網》指出，據伊朗法爾斯通訊社（Fars News）報導，哈米尼當天是在位於首都德黑蘭的住所中「履行公務」時遇襲身亡的。CNN援引空中巴士的衛星圖像稱，襲擊發生後，哈米尼位於德黑蘭的住所冒出滾滾黑煙。圖像顯示，其住所內的多棟建築遭到嚴重破壞。

據報導，這處住所位於德黑蘭市中心，靠近大學城，被認為是伊朗伊斯蘭共和國權力結構中的「決策中心」和「神經中樞」。

《以色列時報》引述兩名美國消息人士和一名美國官員此前爆料稱，2月28日，以色列和美國對伊朗發動襲擊時，哈米尼正在與其核心圈子成員會面。

馬杜洛 網路媒體 哈米尼

擄走委國總統又斬首哈米尼 新華社批美：窮兵黷武

在美國2月28日聯合以色列對伊朗發動軍事打擊後，大陸央媒新華社發文批評，美國聯合以色列對伊朗發動軍事打擊的行為，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義，並指「窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身」。

政府沒錢了？大陸31省份均提出今年要「過緊日子」

大陸地方財政持續承壓，推行「過緊日子」仍是重點工作。大陸31省份近期披露2025年預算執行情況及2026年預算草案，多份報告強調壓減行政開支與非必要支出，包括「三公經費」、會議費、培訓費等，旨在騰出資金支持經濟發展與民生改善，並嚴肅財經紀律、健全長效機制。部分省份更提出，要把勤儉作為常態和習慣，貫徹「勤儉辦一切事業」理念。

嚴治官員躺平 習：當官就要擔責出力 不能只想當官不想幹事

中共中央機關刊物《求是》3月1日刊登中共總書記習近平題為「讓願擔當、敢擔當、善擔當蔚然成風」的重要文章。文中明確指出，全面從嚴治黨，並鼓勵幹部擔當作為「內在統一、並非對立」，強調「當官要幹事擔責出力」，「不能只想當官不想幹事，只想攬權不想擔責，只想出彩不想出力」。

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美國2月28日聯手以色列對伊朗發動攻擊後，中東局勢快速升溫。中國大陸駐以色列使館3月1日凌晨發布「關於在以色列中國公民轉移撤離登記的通知」通知，除中國護照持有人，持「台胞證」者也可登記，呼籲在以色列的中國公民，包括「港澳台同胞」視情勢轉移或撤離至埃及避險。

美以攻擊伊朗 學者：川習「大交易」可能性降低

美國和以色列攻打伊朗，學者分析指對中國有明顯而直接的影響，後續情況要看戰爭是短期奏效還是長期化難收拾。美國一系列對中南美...

