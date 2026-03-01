擄走委國總統又斬首哈米尼 新華社批美：窮兵黷武

在美國2月28日聯合以色列對伊朗發動軍事打擊後，大陸央媒新華社發文批評，美國聯合以色列對伊朗發動軍事打擊的行為，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義，並指「窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身」。

新華社28日晚發表快評指出，2月28日，美國聯合以色列對伊朗發動軍事打擊。美方揚言要把伊朗導彈工業「夷為平地」，並煽動伊朗人在美國軍事行動結束後「接管政府」。「這種在眾目睽睽之下對主權國家大打出手並施壓顛覆政權的做派，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義。」

文章提到，美軍入侵委內瑞拉並擄走委國總統引發的批評聲猶在耳，現在美方又對伊朗動武。美國執迷於通過軍事手段迫使他國就範，既是對《聯合國憲章》宗旨和原則的公然踐踏，也是對國際關係基本準則的嚴重背離。歷史反覆證明，訴諸武力帶不來真正安全，只會製造更多衝突與仇恨，將安全形勢本就脆弱的中東地區推向不可預知的深淵。

文章續指，值得注意的是，這場軍事行動正發生在美伊談判取得「良好進展」之際。和平解決危機曙光初現，美以卻執意扣動扳機。正如俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫所言，「與伊朗的所有談判都是掩人耳目的幌子，這一點毋庸置疑。」說到底，美國要的不是一個沒有核武器的伊朗，而是一個沒有主權的伊朗。與其說是為了「安全」，不如說為了霸權。

文章批評，打著維護自身安全旗號，行干涉主權國家內政、強行推動政權更迭，這是美國在世界多地屢次上演的霸權劇本。任何國家都沒有權力決定別國命運。回顧中東歷史，每一次迷信武力的干預，往往都不是問題的終結，而是更深災難的開端。伊拉克戰爭、利比亞危機、敘利亞內戰等，一幕幕悲劇反覆印證同一事實：炮火可以摧毀城池，卻無法建立和平。那些曾經許諾的所謂「民主」「自由」「繁榮」，最終化作滿目瘡痍和流離失所。

文章最後指，這種將自身所謂「絕對安全」凌駕於他國主權與生存權之上的做法，無異於讓世界退回恃強凌弱的「叢林時代」。「歷史終將證明，強權邏輯永遠換不來真正的安全，窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身。」

紐約時報指，美國總統川普稍早先在社群媒體宣布哈米尼死訊，並呼籲伊朗人民接管政府。隨後伊朗多家媒體亦證實，伊朗最高領袖哈米尼已遇襲身亡。對此，央視新聞1日中午報導，大陸外交部和中國駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式撤離至安全地區。