擄走委國總統又斬首哈米尼 新華社批美：窮兵黷武

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
繼今年1月3日凌晨，突擊並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，2月28日美國又聯手以色列對伊朗發動攻擊。伊朗多家媒體3月1日證實，伊朗最高領袖哈米尼已遇襲身亡，伊朗政府隨後也宣布全國哀悼40天。圖為1月17日哈米尼在黑蘭發表講話的資料照。（新華社）
繼今年1月3日凌晨，突擊並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，2月28日美國又聯手以色列對伊朗發動攻擊。伊朗多家媒體3月1日證實，伊朗最高領袖哈米尼已遇襲身亡，伊朗政府隨後也宣布全國哀悼40天。圖為1月17日哈米尼在黑蘭發表講話的資料照。（新華社）

美國2月28日聯合以色列伊朗發動軍事打擊後，大陸央媒新華社發文批評，美國聯合以色列對伊朗發動軍事打擊的行為，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義，並指「窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身」。

新華社28日晚發表快評指出，2月28日，美國聯合以色列對伊朗發動軍事打擊。美方揚言要把伊朗導彈工業「夷為平地」，並煽動伊朗人在美國軍事行動結束後「接管政府」。「這種在眾目睽睽之下對主權國家大打出手並施壓顛覆政權的做派，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義。」

文章提到，美軍入侵委內瑞拉並擄走委國總統引發的批評聲猶在耳，現在美方又對伊朗動武。美國執迷於通過軍事手段迫使他國就範，既是對《聯合國憲章》宗旨和原則的公然踐踏，也是對國際關係基本準則的嚴重背離。歷史反覆證明，訴諸武力帶不來真正安全，只會製造更多衝突與仇恨，將安全形勢本就脆弱的中東地區推向不可預知的深淵。

文章續指，值得注意的是，這場軍事行動正發生在美伊談判取得「良好進展」之際。和平解決危機曙光初現，美以卻執意扣動扳機。正如俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫所言，「與伊朗的所有談判都是掩人耳目的幌子，這一點毋庸置疑。」說到底，美國要的不是一個沒有核武器的伊朗，而是一個沒有主權的伊朗。與其說是為了「安全」，不如說為了霸權。

文章批評，打著維護自身安全旗號，行干涉主權國家內政、強行推動政權更迭，這是美國在世界多地屢次上演的霸權劇本。任何國家都沒有權力決定別國命運。回顧中東歷史，每一次迷信武力的干預，往往都不是問題的終結，而是更深災難的開端。伊拉克戰爭、利比亞危機、敘利亞內戰等，一幕幕悲劇反覆印證同一事實：炮火可以摧毀城池，卻無法建立和平。那些曾經許諾的所謂「民主」「自由」「繁榮」，最終化作滿目瘡痍和流離失所。

文章最後指，這種將自身所謂「絕對安全」凌駕於他國主權與生存權之上的做法，無異於讓世界退回恃強凌弱的「叢林時代」。「歷史終將證明，強權邏輯永遠換不來真正的安全，窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身。」

紐約時報指，美國總統川普稍早先在社群媒體宣布哈米尼死訊，並呼籲伊朗人民接管政府。隨後伊朗多家媒體亦證實，伊朗最高領袖哈米尼已遇襲身亡。對此，央視新聞1日中午報導，大陸外交部和中國駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式撤離至安全地區。

以色列 伊朗 美國 新華社 哈米尼

政府沒錢了？大陸31省份均提出今年要「過緊日子」

大陸地方財政持續承壓，推行「過緊日子」仍是重點工作。大陸31省份近期披露2025年預算執行情況及2026年預算草案，多份報告強調壓減行政開支與非必要支出，包括「三公經費」、會議費、培訓費等，旨在騰出資金支持經濟發展與民生改善，並嚴肅財經紀律、健全長效機制。部分省份更提出，要把勤儉作為常態和習慣，貫徹「勤儉辦一切事業」理念。

嚴治官員躺平 習：當官就要擔責出力 不能只想當官不想幹事

中共中央機關刊物《求是》3月1日刊登中共總書記習近平題為「讓願擔當、敢擔當、善擔當蔚然成風」的重要文章。文中明確指出，全面從嚴治黨，並鼓勵幹部擔當作為「內在統一、並非對立」，強調「當官要幹事擔責出力」，「不能只想當官不想幹事，只想攬權不想擔責，只想出彩不想出力」。

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美國2月28日聯手以色列對伊朗發動攻擊後，中東局勢快速升溫。中國大陸駐以色列使館3月1日凌晨發布「關於在以色列中國公民轉移撤離登記的通知」通知，除中國護照持有人，持「台胞證」者也可登記，呼籲在以色列的中國公民，包括「港澳台同胞」視情勢轉移或撤離至埃及避險。

伊朗遭美以攻擊後 解放軍：永遠要保持居安思危的清醒

美國聯手以色列於28日對伊朗發動攻擊，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》28日晚間即發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的訊息稱，「每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定」。

反制菲美日澳聯合巡航！共軍黃岩島「四機」戰備警巡

中共解放軍南部戰區2月28日在黃岩島及周邊海空域展開戰備警巡。大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」指出，影片顯示南部戰區出動預警機、反潛機、殲擊機和轟炸機「四機」集體出境，反制菲美日澳「聯合巡航」，解放軍飛行員並確認「域外國家」是否能看到。值得注意的是，同日大陸外交部副部長孫衛東在北京會見菲律賓外交部官員，就雙邊關係交換意見。

