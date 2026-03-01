政府沒錢了？大陸31省份均提出今年要「過緊日子」

大陸地方財政持續承壓，推行「過緊日子」仍是重點工作。大陸31省份近期披露2025年預算執行情況及2026年預算草案，多份報告強調壓減行政開支與非必要支出，包括「三公經費」、會議費、培訓費等，旨在騰出資金支持經濟發展與民生改善，並嚴肅財經紀律、健全長效機制。部分省份更提出，要把勤儉作為常態和習慣，貫徹「勤儉辦一切事業」理念。

第一財經指出，黨政機關過緊日子已是長期方針，尤其在財政收支矛盾加大的當下，「國家都會強調堅持黨政機關過緊日子」。為落實要求，不少地方從制度建設、政策執行及事後評估等層面入手，健全長效機制，取得不錯效果。

其中，天津預算報告稱，2025年當地要「落實習慣過緊日子要求」，全年壓減非急需支出人民幣58.7億元。江西去年壓減非剛性非重點支出，全省「三公經費」下降21%，省級大型修繕支出下降41.9%，會議費下降36.4%，辦公設備購置費下降26.1%，委託業務費和勞務費下降7.8%。北京去年壓減一般性支出18.2億元，並展開過緊日子評估，將結果與下一年度預算掛鉤。

所謂「三公消費」是指政府部門人員因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行維護費，具體包括因公出國的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費，公務車的車輛購置費、燃料費、維修費、保險費，以及公務接待支出等財政撥款項目。

部分省份還表示，「個別單位落實過緊日子要求不夠到位」，存在寬鬆軟問題，甚至出現「突擊花錢」、超標支出及違規發放津補貼。

大陸中央經濟工作會議2025年底部署2026年財政政策時，要求嚴肅財經紀律，堅持過緊日子。梳理發現，31省份預算報告均要求貫徹中共中央指示，不少省份在今年財政重點工作中給出專門部署。2026年地方政府過緊日子的共同措施包括壓減或控制「三公經費」、會議費、培訓費等一般性支出。

江西提到，今年堅持勤儉辦一切事業，大力壓剪一般性支出，要求省級辦公費預算減5.5%，印刷費下降13.7%；陝西要求壓減節慶展會論壇經費，推動重大活動市場化運作；河北要求各級壓減「三公」經費、會議費、培訓費及委託業務費。

報導稱，部分地方經過多年壓減一般性支出，空間已經有限，開始轉為控制相關支出，確保政府履職基本需求。今年還包括嚴控編制外人員經費，壓減信息系統運維及委託業務費，吉林要求實行「人員＋經費」雙重管控。