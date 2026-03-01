中國全國政協會議4日召開 議程公布

兩岸內部政治近期都發生了重要變化，在北京，下周大陸兩會即將通過「十五五規畫綱要」；兩會前夕，大陸全國人大常委會更一口氣罷免九位將領的代表身分；至於台北政壇，春節後也呈現出重要的新貌。過去一年多來的朝野激烈對立，出現緩和局面，賴總統與五院院長順利茶敘的同時，也表示願意前往立法院，執政黨的黨團總召也進行改選換人。值此兩岸內部都有政治重要變化持續進展之際，兩岸關係變化，又有哪些重點值得外界觀察？

2026-03-01 07:00