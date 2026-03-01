聽新聞
中國全國政協會議4日召開 議程公布
全國政協常委會會議今日召開，決定全國政協14屆四次會議於4日在北京召開，並建議會議的主要議程。
據中國官媒央視新聞報導，建議會議的主要議程包含聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協14屆三次會議以來提案工作情況的報告；列席第14屆全國人民代表大會第四次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案。
中國即將進入「兩會」（全國人大、全國政協）時間。2月27日，設在北京西長安街北側梅地亞中心的兩會新聞中心已正式啟用。目前已經有3000多名中外記者報名採訪中國全國兩會，其中，境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名。
