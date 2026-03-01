快訊

中國兩會在即 經濟成長目標是否下調引關注

中央社／ 北京1日電

中國全國兩會（人大、政協）召開在即，今年政府工作報告中，經濟成長目標是否會維持「5%左右」，或是設立區間估計「4.5%至5%」備受關注。

每年的中國全國兩會是評估政經走向的重要窗口。觀察已於1月下旬陸續召開的地方兩會，有約10餘個省份下調2026年GDP成長目標，顯示地方對經濟前景的保守預期。

這讓外界認為今年中國政府設定經濟成長目標會有所不同。花旗、高盛以及瑞銀經濟學家預計，中國2026年GDP成長目標將設定在「4.5%至5%」之間。經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰也向陸媒表示，成長目標設定在「4.5%至5%」的可能性正在上升。

中國銀河證券宏觀經濟研究也指出，結合前期召開的地方兩會，以及節後展開的正確政績觀學習教育，認為2026年全國政府工作目標將更加務實，GDP增速目標或調整為「4.5%至5%」。

不過，中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣接受中央社訪問時預測，今年政府工作報告的GDP成長率仍會設在5%左右。

王國臣解釋，設置區間成長率與絕對數字的差別在於，設置區間通常是有意識的要下調經濟成長率目標，比如在中共總書記習近平任內有2至3次採取區間估計，但隔年就會下調經濟成長率。

他分析，今年地方兩會有15個省市仍設在5%，儘管部分大省如廣東設在「4.5%至5%」之間，但是過去觀察仍是以最多省份為主，而非個別大省。另外，今年是「十五五」規劃開局之年，「中國不會設得太難看」。再依照「十四五」規劃，到2035年中國人均收入要達到已開發國家的中間左右，換句話說，以此目標推估，在2030年之前仍要保持5%的增速。

王國臣說，不排除經濟目標下修至「4.5%至5%」，但是「機率相對來講較低」。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波向中央社表示，經濟目標恐不會設在「4.5%至5%」之間，原因在於中國大陸的經濟成長目標不會在不同的5年計劃出現太大調動，預計會是「4.9%左右或者4.8%左右」這樣的描述。

他進一步說明，將經濟增長定在靠近「5%」的目標代表官方想穩住信心，也傳遞出經濟建設仍是地方政府發展的第一要務。

中國政府近幾年更加強調消費與內需成長，王國臣預計，在擴大內需方面，中國仍會強調「兩新」政策（「大規模設備更新」與「消費品以舊換新」）。

他說，比起需求側刺激（如發放消費券、現金等），中國更加強調供給側刺激，即將錢投注在新質生產力，再藉由「兩新」政策拉動消費，這與習近平本人偏好「脫虛向實」，更偏好製造業有關。

陳波則表示，儘管以內需為主的成長模式很難一蹴可幾，拉動消費牽涉到市場需進一步實施優勝劣汰、相應的社會保險更加踏實讓民眾更敢花錢，但是短期內可以預計政府會加大財政力度，以輔助消費，消彌債務對地方政府的拖累。

陳波說明，今年兩會期間可以期待更加積極的財政政策的表述，因為過去中國的財政刺激規模仍小於市場實際需求，依照去年中央的財政赤字率是4%，預期今年會高於4%，「目前需要有更明顯的財政支持」。

兩會 中央社 經濟學人

延伸閱讀

相關新聞

政府沒錢了？大陸31省份均提出今年要「過緊日子」

大陸地方財政持續承壓，推行「過緊日子」仍是重點工作。大陸31省份近期披露2025年預算執行情況及2026年預算草案，多份報告強調壓減行政開支與非必要支出，包括「三公經費」、會議費、培訓費等，旨在騰出資金支持經濟發展與民生改善，並嚴肅財經紀律、健全長效機制。部分省份更提出，要把勤儉作為常態和習慣，貫徹「勤儉辦一切事業」理念。

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美國2月28日聯手以色列對伊朗發動攻擊後，中東局勢快速升溫。中國大陸駐以色列使館3月1日凌晨發布「關於在以色列中國公民轉移撤離登記的通知」通知，除中國護照持有人，持「台胞證」者也可登記，呼籲在以色列的中國公民，包括「港澳台同胞」視情勢轉移或撤離至埃及避險。

反制菲美日澳聯合巡航！共軍黃岩島「四機」戰備警巡

中共解放軍南部戰區2月28日在黃岩島及周邊海空域展開戰備警巡。大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」指出，影片顯示南部戰區出動預警機、反潛機、殲擊機和轟炸機「四機」集體出境，反制菲美日澳「聯合巡航」，解放軍飛行員並確認「域外國家」是否能看到。值得注意的是，同日大陸外交部副部長孫衛東在北京會見菲律賓外交部官員，就雙邊關係交換意見。

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，衝突波及多國，區域安全情勢急遽變化，大陸多個旅行社緊急按下暫停鍵。陸媒指出，北京時間2月28日傍晚，已有多個大陸旅行社取消部分中東旅遊團，並全面暫停伊朗相關線路，同時，大陸航空公司的相關航班亦出現備降、返航等情況。

兩岸觀策／台海兩端政局皆有變化 雙方關係有回春契機

兩岸內部政治近期都發生了重要變化，在北京，下周大陸兩會即將通過「十五五規畫綱要」；兩會前夕，大陸全國人大常委會更一口氣罷免九位將領的代表身分；至於台北政壇，春節後也呈現出重要的新貌。過去一年多來的朝野激烈對立，出現緩和局面，賴總統與五院院長順利茶敘的同時，也表示願意前往立法院，執政黨的黨團總召也進行改選換人。值此兩岸內部都有政治重要變化持續進展之際，兩岸關係變化，又有哪些重點值得外界觀察？

卡尼訪中效應 中國大陸芥花籽反傾銷稅率拍板5.9%

