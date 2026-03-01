中國兩會將登場 「十五五」開局聚焦科技自主

2026年中國全國兩會即將召開，今年14屆全國人大第四次會議將審查「十五五」（2026-2030年）規劃綱要草案，勾勒未來5年經濟、產業發展方向，預計將強調科技創新自主，以及深化高質量發展。

2025年12月27日，14屆全國人大常委會第19次會議表決通過了關於召開14屆全國人大四次會議的決定。根據決定，14屆全國人大四次會議於2026年3月5日在北京召開。建議會議的議程包括「審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案」等。

2025年10月中共20屆四中全會審議通過了「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」（下稱：「建議稿」）。當中強調「十五五」時期經濟社會發展的主要目標前兩項是「高質量發展取得顯著成效」、「科技自立自強水平大幅提高」。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波表示，「建議稿」去年已經出來了，預計兩會期間對「十五五」規劃的描述不會有太大調整。相比「十四五」規劃，「十五五」規劃將更加側重科技自主性、以人為本（從投資於物轉向投資於人），以及強調分配。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣向中央社表示，由於「十四五」規劃（第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要）已規劃到2035年，「十五五」規劃更傾向是中間調整期，重要性在於銜接。

王國臣表示，中國在預計美中關係不會有好的結果的情況下，它會更加調獨立自主，比如高階人工智慧（AI）晶片傾向自己發展，加速科技獨立自主。

中國全國兩會即將召開，審查通過「十五五」規劃綱要是這次兩會的核心議題之一。