反制菲美日澳聯合巡航！共軍黃岩島「四機」戰備警巡

中共解放軍南部戰區2月28日在黃岩島及周邊海空域展開戰備警巡。大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」指出，影片顯示南部戰區出動預警機、反潛機、殲擊機和轟炸機「四機」集體出境，反制菲美日澳「聯合巡航」，解放軍飛行員並確認「域外國家」是否能看到。值得注意的是，同日大陸外交部副部長孫衛東在北京會見菲律賓外交部官員，就雙邊關係交換意見。

玉淵譚天於微博指出，中共解放軍2月28日反制菲美日澳聯合巡航，解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及週邊海空域開展戰警警巡。在官方發布的影片中，飛行員對話中指出「高度70速度700即將到達黃岩島空域，保持隊形展開戰備警巡」，並確認「他們（域外國家）能看到嗎？」，表明共軍「海空兵力進入了菲美日澳所謂『聯合巡航』區域」。

此前一日，解放軍南部戰區在微信公眾號公告指，安排海空兵力位中國黃岩島領海領空及週邊海空域展開戰警警巡。公告並稱，「黃岩島是中國固有領土」。自2月以來，該戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，「有力有效應對各類侵權挑釁行徑、反制回擊所謂『聯合巡航』活動」，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。南部戰區亦曾於1月31日在該區域開展戰備警巡。

在大陸國防部2月28日例行記者會上，大陸國防部發言人張曉剛表示，美國等「域外國家」不遠萬里來南海炫耀武力、蓄意拱火滋事，是製造緊張的亂源；菲方「倚外鬧海」、興風作浪，不斷對中方進行侵權挑釁，損害地區國家共同利益，是不折不扣的麻煩製造者、和平破壞者。

張曉剛強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域享有主權權利和管轄權。中方在本國管轄海域的正常活動，採取必要措施維護主權和權益，屬正當合法、專業克制、無可非議。中國軍隊始終保持高度戒備，堅決反制任何侵權挑釁行徑，維護南海和平穩定。

在中共解放軍與美日菲海軍互別苗頭的針對性演習的同時，大陸外交部官網2月28日傍晚指出，大陸外交部副部長孫衛東「禮節性」會見菲律賓外交部部長助理兼亞太司司長阿爾費雷斯，雙方就中菲關係等交換意見。同時，大陸外交部亞洲司司長劉勁松、邊海司司長侯艷琪分別與阿爾費雷斯舉行會談。此前，菲律賓、美國、日本等2月23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習。

