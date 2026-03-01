快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

反制菲美日澳聯合巡航！共軍黃岩島「四機」戰備警巡

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」指出，2月28日，中共解放軍南部戰區在黃岩島海空域展開戰備警巡，官方影片顯示飛行員對話確認進入菲美日澳的「聯合巡航」區域。（圖／截自中共解放軍南部戰區微信公眾號影片）
大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」指出，2月28日，中共解放軍南部戰區在黃岩島海空域展開戰備警巡，官方影片顯示飛行員對話確認進入菲美日澳的「聯合巡航」區域。（圖／截自中共解放軍南部戰區微信公眾號影片）

中共解放軍南部戰區2月28日在黃岩島及周邊海空域展開戰備警巡。大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」指出，影片顯示南部戰區出動預警機、反潛機、殲擊機和轟炸機「四機」集體出境，反制菲美日澳「聯合巡航」，解放軍飛行員並確認「域外國家」是否能看到。值得注意的是，同日大陸外交部副部長孫衛東在北京會見菲律賓外交部官員，就雙邊關係交換意見。

玉淵譚天於微博指出，中共解放軍2月28日反制菲美日澳聯合巡航，解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及週邊海空域開展戰警警巡。在官方發布的影片中，飛行員對話中指出「高度70速度700即將到達黃岩島空域，保持隊形展開戰備警巡」，並確認「他們（域外國家）能看到嗎？」，表明共軍「海空兵力進入了菲美日澳所謂『聯合巡航』區域」。

此前一日，解放軍南部戰區在微信公眾號公告指，安排海空兵力位中國黃岩島領海領空及週邊海空域展開戰警警巡。公告並稱，「黃岩島是中國固有領土」。自2月以來，該戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，「有力有效應對各類侵權挑釁行徑、反制回擊所謂『聯合巡航』活動」，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。南部戰區亦曾於1月31日在該區域開展戰備警巡。

在大陸國防部2月28日例行記者會上，大陸國防部發言人張曉剛表示，美國等「域外國家」不遠萬里來南海炫耀武力、蓄意拱火滋事，是製造緊張的亂源；菲方「倚外鬧海」、興風作浪，不斷對中方進行侵權挑釁，損害地區國家共同利益，是不折不扣的麻煩製造者、和平破壞者。

張曉剛強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域享有主權權利和管轄權。中方在本國管轄海域的正常活動，採取必要措施維護主權和權益，屬正當合法、專業克制、無可非議。中國軍隊始終保持高度戒備，堅決反制任何侵權挑釁行徑，維護南海和平穩定。

在中共解放軍與美日菲海軍互別苗頭的針對性演習的同時，大陸外交部官網2月28日傍晚指出，大陸外交部副部長孫衛東「禮節性」會見菲律賓外交部部長助理兼亞太司司長阿爾費雷斯，雙方就中菲關係等交換意見。同時，大陸外交部亞洲司司長劉勁松、邊海司司長侯艷琪分別與阿爾費雷斯舉行會談。此前，菲律賓、美國、日本等2月23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習。

中共解放軍2月28日反制菲美日澳聯合巡航，解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及週邊海空域開展戰警警巡。值得注意的是，同日，大陸外交部副部長孫衛東會見菲律賓外交部官員，就中菲關係交換意見。（圖／截自中共解放軍南部戰區微信公眾號影片）
中共解放軍2月28日反制菲美日澳聯合巡航，解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及週邊海空域開展戰警警巡。值得注意的是，同日，大陸外交部副部長孫衛東會見菲律賓外交部官員，就中菲關係交換意見。（圖／截自中共解放軍南部戰區微信公眾號影片）

大陸外交部副部長孫衛東2月28日在北京「禮節性」會見菲律賓外交部部長助理兼亞太司司長阿爾費雷斯，就雙邊關係等交換意見。大陸外交部亞洲司司長劉勁松、邊海司司長侯艷琪分別與阿爾費雷斯舉行會談。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部副部長孫衛東2月28日在北京「禮節性」會見菲律賓外交部部長助理兼亞太司司長阿爾費雷斯，就雙邊關係等交換意見。大陸外交部亞洲司司長劉勁松、邊海司司長侯艷琪分別與阿爾費雷斯舉行會談。（圖／取自大陸外交部網站）

解放軍 黃岩島 中國

延伸閱讀

持續加強執法巡查 陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

批菲美在黃岩島海域聯合演練 陸國防部：不折不扣的麻煩製造者

南海針鋒相對…美菲日3國聯演 共軍同時段例行巡航

跨越中線…共軍聯合戰備警巡 首度初三「開工」

相關新聞

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美國2月28日聯手以色列對伊朗發動攻擊後，中東局勢快速升溫。中國大陸駐以色列使館3月1日凌晨發布「關於在以色列中國公民轉移撤離登記的通知」通知，除中國護照持有人，持「台胞證」者也可登記，呼籲在以色列的中國公民，包括「港澳台同胞」視情勢轉移或撤離至埃及避險。

反制菲美日澳聯合巡航！共軍黃岩島「四機」戰備警巡

中共解放軍南部戰區2月28日在黃岩島及周邊海空域展開戰備警巡。大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」指出，影片顯示南部戰區出動預警機、反潛機、殲擊機和轟炸機「四機」集體出境，反制菲美日澳「聯合巡航」，解放軍飛行員並確認「域外國家」是否能看到。值得注意的是，同日大陸外交部副部長孫衛東在北京會見菲律賓外交部官員，就雙邊關係交換意見。

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，衝突波及多國，區域安全情勢急遽變化，大陸多個旅行社緊急按下暫停鍵。陸媒指出，北京時間2月28日傍晚，已有多個大陸旅行社取消部分中東旅遊團，並全面暫停伊朗相關線路，同時，大陸航空公司的相關航班亦出現備降、返航等情況。

兩岸觀策／台海兩端政局皆有變化 雙方關係有回春契機

兩岸內部政治近期都發生了重要變化，在北京，下周大陸兩會即將通過「十五五規畫綱要」；兩會前夕，大陸全國人大常委會更一口氣罷免九位將領的代表身分；至於台北政壇，春節後也呈現出重要的新貌。過去一年多來的朝野激烈對立，出現緩和局面，賴總統與五院院長順利茶敘的同時，也表示願意前往立法院，執政黨的黨團總召也進行改選換人。值此兩岸內部都有政治重要變化持續進展之際，兩岸關係變化，又有哪些重點值得外界觀察？

卡尼訪中效應 中國大陸芥花籽反傾銷稅率拍板5.9%

中國商務部今天公告，對於加拿大進口芥花籽反傾銷調查最終裁定結果為，傾銷構成中國產業損害，3月起課徵反傾銷稅率5.9%，低...

持續加強執法巡查 陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

繼日前解放軍南部戰區在南海進行戰備警巡，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定後。中國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。