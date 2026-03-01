中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美以2月28日聯手襲擊伊朗，伊朗隨即進行報復反擊。圖為以色列特拉維夫一棟建築物遭伊朗飛彈攻擊後，緊急救援人員正在現場。（歐新社）
美以2月28日聯手襲擊伊朗，伊朗隨即進行報復反擊。圖為以色列特拉維夫一棟建築物遭伊朗飛彈攻擊後，緊急救援人員正在現場。（歐新社）

美國2月28日聯手以色列伊朗發動攻擊後，中東局勢快速升溫。中國大陸駐以色列使館3月1日凌晨發布「關於在以色列中國公民轉移撤離登記的通知」通知，除中國護照持有人，持「台胞證」者也可登記，呼籲在以色列的中國公民，包括「港澳台同胞」視情勢轉移或撤離至埃及避險。

中國大陸駐以色列使館3月1日凌晨於微信公眾號「以館為家」發布上述通知表示，當前以色列持續遭受導彈、無人機襲擊，安全形勢嚴峻，「不排除進一步惡化的可能」。

通知提到，「建議在以中國公民（包括港澳台同胞）在確保安全的前提」下，盡快自行轉移至以色列境內安全地區避險，或經塔巴邊境口岸撤離至埃及境內避險。通知並指出，要中國公民遠離特拉維夫、海法、耶路撒冷市中心，遠離軍事單位、敏感機構和機場、港口、碼頭、火車站、輕軌等大型交通樞紐，遠離政府機構和邊境工業電廠、避岸、通訊中心等基礎設施。

此外，該使館表示，中國大陸駐以色列使館將自周日起開放人員登記，請自行無法安排而又有意願撤離前往埃及的中國公民註冊登記。具體安排另行電話或微信一對一通知。「登記人員須持有中國護照，包括香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等。」通知提醒，請中國公民務必做好安全防護，提前做好有關準備，以便在接到通知後迅速行動。

新華社援引中東媒體2月28日指出，美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊後，除以色列本土外，巴林、阿拉伯聯合大公國、卡達、沙烏地阿拉伯、科威特等多地擁有美軍設施的國家亦相繼傳出爆炸聲。伊朗隨後對以色列及美國在中東的軍事目標發起報復性飛彈攻擊，多地響起防空警報，部分國家關閉領空。

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

美以空襲伊朗遭反擊 中東地區航空運輸受衝擊

美聯手以色列空襲伊朗 德黑蘭當局隨即展開報復

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

反制菲美日澳聯合巡航！共軍黃岩島「四機」戰備警巡

中共解放軍南部戰區2月28日在黃岩島及周邊海空域展開戰備警巡。大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」指出，影片顯示南部戰區出動預警機、反潛機、殲擊機和轟炸機「四機」集體出境，反制菲美日澳「聯合巡航」，解放軍飛行員並確認「域外國家」是否能看到。值得注意的是，同日大陸外交部副部長孫衛東在北京會見菲律賓外交部官員，就雙邊關係交換意見。

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，衝突波及多國，區域安全情勢急遽變化，大陸多個旅行社緊急按下暫停鍵。陸媒指出，北京時間2月28日傍晚，已有多個大陸旅行社取消部分中東旅遊團，並全面暫停伊朗相關線路，同時，大陸航空公司的相關航班亦出現備降、返航等情況。

兩岸觀策／台海兩端政局皆有變化 雙方關係有回春契機

兩岸內部政治近期都發生了重要變化，在北京，下周大陸兩會即將通過「十五五規畫綱要」；兩會前夕，大陸全國人大常委會更一口氣罷免九位將領的代表身分；至於台北政壇，春節後也呈現出重要的新貌。過去一年多來的朝野激烈對立，出現緩和局面，賴總統與五院院長順利茶敘的同時，也表示願意前往立法院，執政黨的黨團總召也進行改選換人。值此兩岸內部都有政治重要變化持續進展之際，兩岸關係變化，又有哪些重點值得外界觀察？

卡尼訪中效應 中國大陸芥花籽反傾銷稅率拍板5.9%

中國商務部今天公告，對於加拿大進口芥花籽反傾銷調查最終裁定結果為，傾銷構成中國產業損害，3月起課徵反傾銷稅率5.9%，低...

持續加強執法巡查 陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

繼日前解放軍南部戰區在南海進行戰備警巡，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定後。中國...

