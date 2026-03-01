中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美國2月28日聯手以色列對伊朗發動攻擊後，中東局勢快速升溫。中國大陸駐以色列使館3月1日凌晨發布「關於在以色列中國公民轉移撤離登記的通知」通知，除中國護照持有人，持「台胞證」者也可登記，呼籲在以色列的中國公民，包括「港澳台同胞」視情勢轉移或撤離至埃及避險。

中國大陸駐以色列使館3月1日凌晨於微信公眾號「以館為家」發布上述通知表示，當前以色列持續遭受導彈、無人機襲擊，安全形勢嚴峻，「不排除進一步惡化的可能」。

通知提到，「建議在以中國公民（包括港澳台同胞）在確保安全的前提」下，盡快自行轉移至以色列境內安全地區避險，或經塔巴邊境口岸撤離至埃及境內避險。通知並指出，要中國公民遠離特拉維夫、海法、耶路撒冷市中心，遠離軍事單位、敏感機構和機場、港口、碼頭、火車站、輕軌等大型交通樞紐，遠離政府機構和邊境工業電廠、避岸、通訊中心等基礎設施。

此外，該使館表示，中國大陸駐以色列使館將自周日起開放人員登記，請自行無法安排而又有意願撤離前往埃及的中國公民註冊登記。具體安排另行電話或微信一對一通知。「登記人員須持有中國護照，包括香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等。」通知提醒，請中國公民務必做好安全防護，提前做好有關準備，以便在接到通知後迅速行動。

新華社援引中東媒體2月28日指出，美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊後，除以色列本土外，巴林、阿拉伯聯合大公國、卡達、沙烏地阿拉伯、科威特等多地擁有美軍設施的國家亦相繼傳出爆炸聲。伊朗隨後對以色列及美國在中東的軍事目標發起報復性飛彈攻擊，多地響起防空警報，部分國家關閉領空。