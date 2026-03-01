快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
伊朗首都德黑蘭2月28日遭美國和以色列攻擊後，部分建築被毀、冒出濃煙。（法新社）
伊朗首都德黑蘭2月28日遭美國和以色列攻擊後，部分建築被毀、冒出濃煙。（法新社）

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，衝突波及多國，區域安全情勢急遽變化，大陸多個旅行社緊急按下暫停鍵。陸媒指出，北京時間2月28日傍晚，已有多個大陸旅行社取消部分中東旅遊團，並全面暫停伊朗相關線路，同時，大陸航空公司的相關航班亦出現備降、返航等情況。

新華社援引中東媒體2月28日指出，美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊後，除以色列本土外，巴林、阿拉伯聯合大公國、卡達、沙烏地阿拉伯、科威特等地亦相繼傳出爆炸聲。伊朗隨後對以色列及美國在中東的軍事目標發起報復性飛彈攻擊，多地響起防空警報，部分國家關閉領空。

湖北日報旗下平台「極目新聞」指出，事件引發全球航空交通大亂。北京時間28日下午6時許，大陸多個旅行社透露，部分中東旅遊團已取消，伊朗相關線路全面暫停。攜程旅遊武漢某門市工作人員表示，「最近前往中東地區的旅遊項目已經去不了了，部分航班也已經取消，恢復時間待定，至於後續退款旅客需要按照合同履行，只能退還沒有產生的部分費用。」

另有門市工作人員稱，目前仍在等待官方通知，如未明確取消所有前往中東的旅遊項目，理論上仍可出行，但建議旅客密切關注相關訊息。

在黎巴嫩從事旅遊業的大陸業者發文表示，其所在企業已暫停所有中東新團及詢價，全力保障目前在中東地面上的團組安全，密切關注航班情況，並提供備選航班離開方案，繞道土耳其、埃及或經歐洲、非洲回國。對於已購買機票但尚未抵達中東的團組，暫緩酒店及車輛等預訂，靜待航空公司通知。此外，有當地大陸民眾反映，多架前往中東地區的航班受影響備降或返航。

事件發生後，大陸駐伊朗使領館於當地時間2月28日發布提醒，要求在伊中國公民密切關注形勢發展，保持鎮定，提高警惕，加強安全防範，做好緊急避險準備，切勿前往敏感地點及人員密集場所。如遇緊急情況，應及時向當地警方報警，並與使領館聯繫。

大陸駐以色列使館網站3月1日亦發布通知，建議在以中國公民在確保安全前提下，盡快自行轉移至境內安全地區，並自3月1日起開放人員登記。有意撤離前往埃及者可註冊登記，具體安排另行通知。

美國、以色列2月28日襲擊伊朗後，中東局勢升溫，大陸多家旅行社取消部分中東團並暫停伊朗線路，部分航班亦備降或返航。（圖／取自極目新聞）
美國、以色列2月28日襲擊伊朗後，中東局勢升溫，大陸多家旅行社取消部分中東團並暫停伊朗線路，部分航班亦備降或返航。（圖／取自極目新聞）

中東 以色列 伊朗 土耳其 航班 新華社

延伸閱讀

美以空襲伊朗遭反擊 中東地區航空運輸受衝擊

美聯手以色列空襲伊朗 德黑蘭當局隨即展開報復

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

美以空襲伊朗 阿聯酋航空暫停往返杜拜航班

相關新聞

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美國2月28日聯手以色列對伊朗發動攻擊後，中東局勢快速升溫。中國大陸駐以色列使館3月1日凌晨發布「關於在以色列中國公民轉移撤離登記的通知」通知，除中國護照持有人，持「台胞證」者也可登記，呼籲在以色列的中國公民，包括「港澳台同胞」視情勢轉移或撤離至埃及避險。

反制菲美日澳聯合巡航！共軍黃岩島「四機」戰備警巡

中共解放軍南部戰區2月28日在黃岩島及周邊海空域展開戰備警巡。大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」指出，影片顯示南部戰區出動預警機、反潛機、殲擊機和轟炸機「四機」集體出境，反制菲美日澳「聯合巡航」，解放軍飛行員並確認「域外國家」是否能看到。值得注意的是，同日大陸外交部副部長孫衛東在北京會見菲律賓外交部官員，就雙邊關係交換意見。

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，衝突波及多國，區域安全情勢急遽變化，大陸多個旅行社緊急按下暫停鍵。陸媒指出，北京時間2月28日傍晚，已有多個大陸旅行社取消部分中東旅遊團，並全面暫停伊朗相關線路，同時，大陸航空公司的相關航班亦出現備降、返航等情況。

兩岸觀策／台海兩端政局皆有變化 雙方關係有回春契機

兩岸內部政治近期都發生了重要變化，在北京，下周大陸兩會即將通過「十五五規畫綱要」；兩會前夕，大陸全國人大常委會更一口氣罷免九位將領的代表身分；至於台北政壇，春節後也呈現出重要的新貌。過去一年多來的朝野激烈對立，出現緩和局面，賴總統與五院院長順利茶敘的同時，也表示願意前往立法院，執政黨的黨團總召也進行改選換人。值此兩岸內部都有政治重要變化持續進展之際，兩岸關係變化，又有哪些重點值得外界觀察？

卡尼訪中效應 中國大陸芥花籽反傾銷稅率拍板5.9%

中國商務部今天公告，對於加拿大進口芥花籽反傾銷調查最終裁定結果為，傾銷構成中國產業損害，3月起課徵反傾銷稅率5.9%，低...

持續加強執法巡查 陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

繼日前解放軍南部戰區在南海進行戰備警巡，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定後。中國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。