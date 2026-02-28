卡尼訪中效應 中國大陸芥花籽反傾銷稅率拍板5.9%
中國商務部今天公告，對於加拿大進口芥花籽反傾銷調查最終裁定結果為，傾銷構成中國產業損害，3月起課徵反傾銷稅率5.9%，低於初裁採取保證金報復性費率75.8%。
中國商務部昨天釋出「公布調整對加拿大反歧視措施」公告，今天緊接著發布對原產於加拿大進口芥花籽（中國稱油菜籽）反傾銷調查最終裁定結果。
中國商務部表示，2024年9月9日對原產於加拿大進口芥花籽進行反傾銷立案調查；2025年8月12日發布初裁結果，初步認定存在傾銷，導致中國芥花籽產業受到實質損害，實施臨時反傾銷措施。
中國商務部指出，初步裁定後，案件繼續調查，最終裁定認定加拿大進口芥花籽存在傾銷，實質損害中國芥花籽產業，將從今年3月1日起，對原產於加拿大進口芥花籽徵收反傾銷稅，稅率為5.9%，實施期間5年。
中國商務部在去年初裁結果釋出後，宣布2025年8月14日起對原產於加拿大進口芥花籽實施臨時反傾銷措施，透過收取保證金形式，收取貨物價值75.8%保證金。
中國商務部今天說明，2025年8月14日至12月13日期間，依據初裁公告繳交給海關的保證金，可依終裁稅率重新核算，超出部分退還、少收部分不補；2025年12月14日至2026年2月28日繳交的保證金，予以退還。
中國商務部透過新聞發言人名義表示，中國歷來主張透過對話磋商解決貿易分歧，調查過程中，加國對芥花籽案表達關切，考慮加國合理訴求後，基於事實和證據做出最終裁決，「中方願與加方一道，繼續深化中加經貿合作，增進兩國民眾福祉」。
加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月訪問中國，直稱達成「里程碑式協議」，卡尼彼時預告，預計3月1日前，中國對於加拿大芥花籽關稅將大降。外界普遍認為，卡尼前往中國進行國是訪問具備中加關係走出低谷、逐漸回溫意義。
