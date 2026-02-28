持續加強執法巡查 陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

繼日前解放軍南部戰區在南海進行戰備警巡，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定後。中國海警28日對黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。

中國海警微信公眾號發布，2月以來，中國海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻，進一步強化有關海域管控，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

美日菲23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍更擴展至台灣南方的巴士海峽。日本共同社昨27日報導，24日演習在位於台灣與菲律賓之間的海上要衝「巴士海峽」附近舉行，日本海上自衛隊也參加，派出P-3C巡邏機，與菲軍飛機實施巡邏訓練。

解放軍「南部戰區發布」微信公眾號於27日發布，南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，2月23日至26日，中國人民解放軍南部戰區海軍位南海海域進行例行巡航。

他指出，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞區域和平穩定。戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護區域和平穩定。

但美菲在1月25日至26日，則由菲律賓武裝部隊（AFP）與美國印太司令部在黃岩島海域聯合巡航。翟士臣2月17日亦曾表示，中國人民解放軍南部戰區2月15日至16日，組織海空兵力位南海海域進行戰備警巡。

而今28日，大陸海警局表示，中國海警對黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。