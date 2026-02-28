快訊

目擊者聞巨響！伊朗革命衛隊報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

聯手美轟炸！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 最高領袖哈米尼動向曝光

台中烏日橋下「男子一棒打趴幼童」引公憤 議員怒關切、警以車追人

聽新聞
0:00 / 0:00

持續加強執法巡查 陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國海警28日對黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。（新華社）
中國海警28日對黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。（新華社）

繼日前解放軍南部戰區在南海進行戰備警巡，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定後。中國海警28日對黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。

中國海警微信公眾號發布，2月以來，中國海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻，進一步強化有關海域管控，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

美日菲23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍更擴展至台灣南方的巴士海峽。日本共同社昨27日報導，24日演習在位於台灣與菲律賓之間的海上要衝「巴士海峽」附近舉行，日本海上自衛隊也參加，派出P-3C巡邏機，與菲軍飛機實施巡邏訓練。

解放軍「南部戰區發布」微信公眾號於27日發布，南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，2月23日至26日，中國人民解放軍南部戰區海軍位南海海域進行例行巡航。

他指出，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞區域和平穩定。戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護區域和平穩定。

但美菲在1月25日至26日，則由菲律賓武裝部隊（AFP）與美國印太司令部在黃岩島海域聯合巡航。翟士臣2月17日亦曾表示，中國人民解放軍南部戰區2月15日至16日，組織海空兵力位南海海域進行戰備警巡。

而今28日，大陸海警局表示，中國海警對黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。

南海 黃岩島 菲律賓 解放軍

延伸閱讀

免簽奏效！2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

南海爭鋒／美菲日南海聯合軍演 中同時段巡航別苗頭

海巡：中國海警擾金門並偽造影片 典型認知作戰

解放軍南部戰區戰備警巡 批菲律賓巡航破壞地區和平

相關新聞

持續加強執法巡查 陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

繼日前解放軍南部戰區在南海進行戰備警巡，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定後。中國...

結束大陸行 德國總理：德國競爭力「已不夠強了」

德國總理梅爾茨結束為期兩天的大陸訪問，返回柏林後表示，此次大陸之行讓他深刻感受到，德國的競爭力已經「不夠強了」，每個人都...

批菲美在黃岩島海域聯合演練 陸國防部：不折不扣的麻煩製造者

菲美日前在黃岩島附近海空域開展「聯合巡航」，並舉行戰略對話稱中方在南海的活動對地區和平穩定、印太乃至更廣泛地區經濟造成不...

賴清德推動對美軍購 大陸國防部：大肆揮霍民脂民膏加速掏空台灣

針對總統賴清德近期指出要加速建構不對稱戰力，推動對美軍購及相關預算審議，以護衛台灣安全、確保印太和平穩定。大陸國防部發言...

南海爭鋒／美菲日南海聯合軍演 中同時段巡航別苗頭

南海周遭海域日前上演解放軍與美日菲海軍互別苗頭的針對性演習。美日菲23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍...

央視：轟6K首度飛出第一島鏈千公里 遇「外機」亮導彈

中國央視國防軍事頻道「礪劍」欄目26日播出內容宣稱，在某次演訓中，解放軍轟6K戰機首次飛出第一島鏈1000餘公里，創造了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。