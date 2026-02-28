從嚴治黨官員「躺平」 習近平：當官要幹事擔責出力

快訊

中央社／ 台北28日電
大陸國家主席習近平。圖／新華社
中共總書記習近平上任後高舉從嚴治黨大旗，不少分析指不少中國官員因此紛紛躺平、不積極任事。習近平在中共機關刊物發表署名文章提出「當官要幹事擔責出力」，不能只想當官不想做事。

據官媒光明網，將於明天（3月1日）出版的最新一期中共機關雜誌「求是」刊發習近平題為「讓願擔當、敢擔當、善擔當蔚然成風」的署名文章。這是習近平2012年12月至2025年12月期間有關重要論述的節錄。

文章指出，幹部要敢於擔當作為，「不能只想當官不想幹事，只想攬權不想擔責，只想出彩不想出力」。

文章稱，領導幹部不僅要有擔當的寬肩膀，還得有成事的真本領。既要大膽講政治，又要善於講政治；既要矢志抓發展，又要善於抓發展；既要勇於抓改革，又要善於抓改革；既要敢於直面矛盾和問題，又要善於化解矛盾和問題；既要有想幹事、真幹事的自覺，又要有會幹事、幹成事的本領。

文章提到，全面從嚴治黨和鼓勵擔當作為不是彼此對立的。嚴並不是要把大家管死，使人瞻前顧後、畏首畏尾，搞成暮氣沉沉、無所作為的一潭死水，而是要透過明方向、立規矩、正風氣、強免疫，形成風清氣正的黨內政治生態，進一步調動全黨的積極性、主動性、創造性。

文章還說，幹部要敢於為擔當者擔當、為負責者負責、為幹事者撐腰。在選人用人上體現講擔當、重擔當的鮮明導向，把敢不敢扛事、願不願做事、能不能幹事作為識別幹部、評判優劣、獎懲升降的重要標準，把幹部幹了什麼事、幹了多少事、幹的事組織和群眾認不認可作為選拔幹部的根本依據。

習近平上任後大力打貪治腐，強調從嚴治黨。分析指出，從嚴治黨的實質就是實現中共黨內高度集權，地方官員為了明哲保身而「躺平」，將經濟發展放在其次，進而影響中國整體經濟動能。

