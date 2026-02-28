批菲美在黃岩島海域聯合演練 陸國防部：不折不扣的麻煩製造者

菲美日前在黃岩島附近海空域開展「聯合巡航」，並舉行戰略對話稱中方在南海的活動對地區和平穩定、印太乃至更廣泛地區經濟造成不利影響。大陸國防部新聞發言人張曉剛28日指出，美等域外國家不遠萬里來南海炫耀武力，蓄意拱火滋事，是製造緊張的亂源所在；菲方「倚外鬧海」、興風作浪，不斷對中方進行侵權挑釁，損害地區國家共同利益，是不折不扣的麻煩製造者、和平破壞者。

張曉剛進一步指出，中國大陸對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中方在本國管轄海域正常活動，採取必要措施維護主權和權益，正當合法、專業克制、無可非議。中國軍隊始終保持高度戒備，堅決反制任何侵權挑釁行徑，絕不讓任何禍亂南海的圖謀得逞，維護好南海和平穩定。

至於近期美方多次指責中方曾於2020年6月開展核子試驗，並稱美將不再單方面遵守「零當量」標準。張曉剛指出，美方有關言論毫無事實依據，根本站不住腳。眾所周知，中方奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水準，不與任何國家進行核軍備競賽，始終恪守「暫停核子試驗」承諾，從未開展違反「全面禁止核子試驗條約」的活動。