快訊

目擊者聞巨響！伊朗革命衛隊報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

聯手美轟炸！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 最高領袖哈米尼動向曝光

台中烏日橋下「男子一棒打趴幼童」引公憤 議員怒關切、警以車追人

港媒分析：中德政治互信薄弱 選擇溫和領域交往蓄能

中央社／ 台北28日電
圖為德國總理梅爾茨（左）與大陸國家主席習近平（右）。圖／歐新社
圖為德國總理梅爾茨（左）與大陸國家主席習近平（右）。圖／歐新社

德國總理梅爾茨日前訪問中國，分析稱，透過此訪可看出雙方都有強烈意願加深合作，但因政治互信仍薄弱，因此選擇地緣政治相對溫和的領域合作；在梅爾茨任內，預期中德關係將「上一個新台階」。

梅爾茨（Friedrich Merz）25、26日訪問中國。香港明報今天表示，在近月接連訪問中國的西方領導人中，梅爾茨態度鮮明地點出兩國貿易存在「棘手」問題，多次強調改變。

報導引述德國波昂大學政治學教授辜學武表示，透過此訪可看出，雙方都有強烈意願加深合作，只是中德的政治互信還非常薄弱，因此選擇地緣政治相對溫和的領域，例如環保、綠色科技和人文體育合作，以維持交往態勢。

梅爾茨訪問期間參訪北京故宮在留言簿寫下德國詩人席勒「孔子格言」詩句「未來遲疑地緩緩而來／當下如箭飛逝」。

辜學武認為，留言暗示梅爾茨「有點後悔來晚了」。在梅爾茨之前，法國、愛爾蘭、芬蘭和英國領導人接連訪中，「如果這是他（梅爾茨）內心寫照，在他的執政期內，中德關係將會上一個新台階」。

辜學武也指出，德國政壇尚未就對中政策達成共識，「德國政壇對中國仍缺乏基本信任。把中國看成威脅的政治家遠遠多於把中國當成機遇的政治家，默茨（梅爾茨）就屬於前者」；北京則對柏林「有所期待」，希望德國作為歐洲的最大經濟體，引領歐洲走向更務實的對中政策。

辜學武預測，未來的歐洲對中戰略不會出現戲劇變化，但交往態度會更積極，「中國可能也會採取一些開放政策鼓勵歐洲走向務實，開闢新合作領域」。

他認為，梅爾茨這次專程前往杭州參訪宇樹科技就是一個積極訊號，「通過對中合作，有助於降低對美國高科技企業的依賴」。

梅爾茨 德國 習近平

延伸閱讀

結束大陸行 德國總理：德國競爭力「已不夠強了」

梅爾茨遊故宮 寫下德詩人「孔子格言」詩句 也用中文發帖

「中國不再是學生」 分析：梅爾茨此行未提人權說教

上任9個月終於踏上大陸！德國總理梅爾茨訪陸 分析揭「小心翼翼」背後考量

相關新聞

持續加強執法巡查 陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

繼日前解放軍南部戰區在南海進行戰備警巡，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定後。中國...

結束大陸行 德國總理：德國競爭力「已不夠強了」

德國總理梅爾茨結束為期兩天的大陸訪問，返回柏林後表示，此次大陸之行讓他深刻感受到，德國的競爭力已經「不夠強了」，每個人都...

批菲美在黃岩島海域聯合演練 陸國防部：不折不扣的麻煩製造者

菲美日前在黃岩島附近海空域開展「聯合巡航」，並舉行戰略對話稱中方在南海的活動對地區和平穩定、印太乃至更廣泛地區經濟造成不...

賴清德推動對美軍購 大陸國防部：大肆揮霍民脂民膏加速掏空台灣

針對總統賴清德近期指出要加速建構不對稱戰力，推動對美軍購及相關預算審議，以護衛台灣安全、確保印太和平穩定。大陸國防部發言...

南海爭鋒／美菲日南海聯合軍演 中同時段巡航別苗頭

南海周遭海域日前上演解放軍與美日菲海軍互別苗頭的針對性演習。美日菲23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍...

央視：轟6K首度飛出第一島鏈千公里 遇「外機」亮導彈

中國央視國防軍事頻道「礪劍」欄目26日播出內容宣稱，在某次演訓中，解放軍轟6K戰機首次飛出第一島鏈1000餘公里，創造了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。