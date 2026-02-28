港媒分析：中德政治互信薄弱 選擇溫和領域交往蓄能

德國總理梅爾茨日前訪問中國，分析稱，透過此訪可看出雙方都有強烈意願加深合作，但因政治互信仍薄弱，因此選擇地緣政治相對溫和的領域合作；在梅爾茨任內，預期中德關係將「上一個新台階」。

梅爾茨（Friedrich Merz）25、26日訪問中國。香港明報今天表示，在近月接連訪問中國的西方領導人中，梅爾茨態度鮮明地點出兩國貿易存在「棘手」問題，多次強調改變。

報導引述德國波昂大學政治學教授辜學武表示，透過此訪可看出，雙方都有強烈意願加深合作，只是中德的政治互信還非常薄弱，因此選擇地緣政治相對溫和的領域，例如環保、綠色科技和人文體育合作，以維持交往態勢。

梅爾茨訪問期間參訪北京故宮在留言簿寫下德國詩人席勒「孔子格言」詩句「未來遲疑地緩緩而來／當下如箭飛逝」。

辜學武認為，留言暗示梅爾茨「有點後悔來晚了」。在梅爾茨之前，法國、愛爾蘭、芬蘭和英國領導人接連訪中，「如果這是他（梅爾茨）內心寫照，在他的執政期內，中德關係將會上一個新台階」。

辜學武也指出，德國政壇尚未就對中政策達成共識，「德國政壇對中國仍缺乏基本信任。把中國看成威脅的政治家遠遠多於把中國當成機遇的政治家，默茨（梅爾茨）就屬於前者」；北京則對柏林「有所期待」，希望德國作為歐洲的最大經濟體，引領歐洲走向更務實的對中政策。

辜學武預測，未來的歐洲對中戰略不會出現戲劇變化，但交往態度會更積極，「中國可能也會採取一些開放政策鼓勵歐洲走向務實，開闢新合作領域」。

他認為，梅爾茨這次專程前往杭州參訪宇樹科技就是一個積極訊號，「通過對中合作，有助於降低對美國高科技企業的依賴」。