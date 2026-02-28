快訊

賴清德推動對美軍購 大陸國防部：大肆揮霍民脂民膏加速掏空台灣

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國防部發言人張曉剛。（大陸國防部）
大陸國防部發言人張曉剛。（大陸國防部）

針對總統賴清德近期指出要加速建構不對稱戰力，推動對美軍購及相關預算審議，以護衛台灣安全、確保印太和平穩定。大陸國防部發言人張曉剛28日表示，賴清德大肆揮霍民脂民膏買美制武器，只會加速掏空台灣，讓台灣兵凶戰危，將台灣民眾推向災難深淵。另對日本將修訂安保三文件，加快武器裝備出口，他則呼籲，國際社會應堅決抵制日本「新型軍國主義」妄動。

張曉剛正告民進黨當局，「倚外謀獨」註定失敗，「以武拒統」死路一條。希望廣大臺灣同胞切實認清「台獨」分裂的極端危害性和破壞性，同我們一道堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，以實際行動維護自身安全福祉和台海和平穩定。

針對日本首相高市早苗日前表示，大陸在東海、南海加大以實力和威壓單方面改變現狀力度，擴大在日周邊軍事活動，日面臨二戰以來最複雜嚴峻的安全環境。日本政府今年將修訂安保三文件，並加快關於修訂武器裝備出口三原則有關內容的討論。

張曉剛指出，中方有關軍事行動旨在維護國家領土主權和安全利益，符合國際法和國內法，完全正當合理。需要指出的是，歷史是有記憶的，日本當年就是以所謂「存亡危機事態」為由發動侵略戰爭，對亞洲鄰國和世界犯下滔天罪行。現在，日本右翼勢力又故伎重施，大肆鼓噪所謂「外部威脅」，以此欺騙誤導輿論，為其強軍擴武製造藉口，妄圖實現其不可告人的政治野心。

他表示，國際社會應高度警惕並堅決抵制日本「新型軍國主義」妄動，攜手捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序。大陸也奉勸日方不要一意孤行、開歷史倒車，否則只會敗得更快、輸得更慘。

