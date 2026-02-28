人民日報鐘聲警告日右翼：重走窮兵黷武老路，是自取滅亡的不歸路

人民日報今再刊出題為《以實際行動阻擊日本「再軍事化」狂飆》的「鐘聲」評論員文章，文章稱，日本「再軍事化」和擁核企圖已對區域安全穩定構成嚴重威脅。維護和平的關鍵在於以行動阻擊日本右翼的狂飆。中方依法推出管控措施，正是以實際行動防範兩用物項流入日本擴軍備武的鏈條，堅決遏止軍國主義死灰復燃。文章說，「對軍國主義的綏靖就是對和平的背叛」，並警告右翼勢力：「重走窮兵黷武的老路是一條自取滅亡的不歸路」。

大陸商務部日前發佈公告，決定將20家參與提升日本軍事實力的實體列入出口管制管控名單，同時將20家無法核實最終用戶、最終用途的日本實體列入關注名單。文章稱，中方此舉旨在制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法，彰顯了法治精神與負責任大國擔當。

它稱，中方1月6日即已宣布決定加強兩用物項對日本出口管制，這次「點名」具體企業，是將此前禁令轉化為精準、可執行的實體管控，以切實維護國家安全與地區和平穩定。

文章表示，根據《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等具有國際法效力的文件，日本應「完全解除武裝」，不得「維持能使其重新武裝的產業」。但三菱重工、IHI株式會社、川崎重工等多家日本企業，長期活躍於防衛產業，生產艦船、戰鬥機、飛彈等裝備。

評論稱，例如，三菱重工旗下的多家企業參與了日本高超音速武器系統「島嶼防禦用高速滑翔彈」的研製﹔三菱造船株式會社建造的艦船不僅服務於日方在釣魚島方向的海上侵權，還為菲律賓海警部門建造用於在南海方向侵權的多功能響應艦，對亞太地區和平穩定構成威脅。中方有關舉措正是精準遏制日本發展進攻性軍力、堅定維護國際法和戰後國際秩序的有力體現。

文章表示，日本推進「再軍事化」有實際路線和行動，一個新型的軍工複合體正在加速形成。近年來，日本擴軍備武步伐加速，防衛費從2012財年到2026財年連續14年上漲，2022年以來更是實現3年內翻倍。 「國家級操盤」讓日本軍工企業賺得盆滿缽滿，甚至在資本市場上製造了「軍工泡沫」。

它稱，數據顯示，自2022年11月以來，三菱重工股價漲幅超過650%，IHI株式會社股價漲幅超過480%，川崎重工股價漲幅超過280%。與此形成鮮明對照的是，同期日本製造業平均年增率不到1%。

文章提到，高市早苗執政以來，日本「再軍事化」進程明顯提速，備戰提升至國家絕對優先地位，對軍工利益集團的扶持進一步加碼。據報導，高市政權擬通過大規模發債及徵收「防衛特別所得稅」來填補軍費缺口，併計劃於今年成立「國家情報局」。高市早苗近日在眾議院發表施政方針演說，宣稱「日本有必要主動從根本上加強防務能力」，表示「將堅定地向產業界傳達國防採購的需求」。這些動作將促使日本防衛開支與特定產業及財團利益形成更深度的綁定，建構起一個自我強化、循環加速的政策與利益閉環。

「鐘聲」批判道，在推進「再軍事化」進程中，日本右翼的擁核野心日益膨脹。日本政客近期不斷進行危險試探，公開鼓譟「擁核」，謀求修改長期奉行的「無核三原則」。眾所周知，日本是典型的「核門檻國家」，截至2024年底，日本囤積的分離鈽材料總量已高達44.4噸。一旦右翼的政治狂熱驅動日本邁過「核門檻」，潘多拉的魔盒將被打開，全球核不擴散體系將遭到嚴重沖擊。

它稱，歷史的教導告誡我們，對軍國主義的綏靖就是對和平的背叛。維護和平的關鍵在於以行動阻擊日本右翼的狂飆。中方依法推出管控措施，正是以實際行動防範兩用物項流入日本擴軍備武的鏈條，堅決遏止軍國主義死灰復燃。中國將同所有愛好和平的國家一道，堅決捍衛戰後國際秩序，共同維護地區安全穩定。

最終文章警告，日本右翼勢力應當儘早清醒：重走窮兵黷武的老路是一條自取滅亡的不歸路，任何企圖挑舋國際公理與正義秩序的冒險行徑，必將遭到國際正義力量的迎頭痛擊。