陸剛制裁20家日公司 日大使藉為天皇祝壽稱：日中關係破冰日必然來臨

日本共同社報導，日本駐中國大使館昨27日晚間舉辦了祝賀天皇生日的招待會。日本駐華大使金杉憲治致詞說，「日中關係迄今多次經歷寒冬，但破冰之日必然來臨」，強調了兩國間持續溝通的重要性。

報導說，招待會會場上展示了最新的日本車，設置了許多專區，可以品嚐日本各地鄉土料理和日本酒，體驗傳統工藝與動畫、遊戲等。

金杉憲治稱，「我將著眼於終將到來的春天，為構建穩定的雙邊關係紮實播撒種子」，致力於展示日本的魅力。

不過，自日首相高市早苗去年涉台言論以及準備修改和平憲法、擴大武器出口以及突破無核三原則等言論及作為後，中國大陸已啟動多項制裁措施，最新一起就是在春節假期後首個工作日就公布對三菱重工等20家涉及軍工生產的公司列入兩用物項出口管制管控名單，並將斯巴魯株式會社等20家日本實體列入關注名單。