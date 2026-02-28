聽新聞
原國台辦經濟局長彭慶恩 升任陸國台辦副主任
大陸國台辦經濟局長彭慶恩昨官宣升任國台辦副主任，他甫於四個月前兼任國台辦發言人。彭慶恩在國台辦任職多年，此次獲得晉升，是國台辦體系官員近年最高的內部晉升。
綜合各項公開消息，彭慶恩是河南葉縣人，生於一九六九年一月，一九八八年考入北京大學。一九九五年七月取得北京大學社會學系碩士，同年進入職業生涯，歷任國台辦研究局三處副主任科員、研究局三處主任科員、秘書局綜合處主任科員、綜合處副處長、經濟局四處處長、經濟局副局長。
二○一七年八月彭慶恩還曾經掛職安徽省會合肥市政府副市長、市政府黨組成員，二○一九年回到國台辦系統，轉任海峽兩岸關係研究中心（海研中心）主任一職，二○二四年十一月接任國台辦經濟局局長，二○二五年十月兼任國台辦發言人。
目前除了彭慶恩外，國台辦還有三位副主任，包含潘賢掌、吳璽、趙世通，其中潘賢掌有豐富的大陸地方政府任職經驗，曾任江蘇省委常委。吳璽與趙世通則是長期在外事系統工作，在接任副主任前分別擔任外交部領事司司長、中聯部部長助理。
