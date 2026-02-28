加總理卡尼出訪建功？陸暫停徵收加拿大反歧視關稅

加拿大總理卡尼一月中旬到訪大陸，與中方就經貿摩擦達成協議後，大陸昨天公告調整對加拿大的反歧視措施，自三月起暫停對原產於加拿大的油渣餅、豌豆加徵的百分之一百關稅，以及對加拿大的龍蝦、蟹加徵的百分之二十五關稅，並持續至今年年底。大陸商務部表示，中方願與加方一道，推動兩國經貿可持續發展。

大陸去年三月八日公告，就加拿大對自大陸進口相關電動車輛和鋼鋁產品加徵關稅等歧視性措施，採取反歧視措施，對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅。

大陸商務部二十七日發布公告，表示將調整對加拿大反歧視措施。大陸商務部發言人指出，商務部於二○二四年九月二十六日就加拿大對大陸相關限制性措施發起反歧視調查，並於二○二五年三月八日發布裁決公告，宣布對加採取加徵關稅的反歧視措施。

大陸商務部發言人續指，為落實兩國領導人達成的重要共識，中加雙方就妥善解決電動汽車、鋼鐵和鋁產品、農水產品等領域的經貿問題做出了具體安排。近期，加政府宣布調整對華鋼鋁產品等加徵關稅措施，「這符合中方調整反歧視措施的情形」。

大陸商務部發言人表示，中方決定自二○二六年三月一日至二○二六年十二月三十一日期間，對原產於加拿大的部分進口商品不加徵反歧視措施相關關稅。並指本次中加調整雙邊加徵關稅措施，有利深化中加經貿合作，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。

而據大陸國務院關稅稅則委員會公告，具體調整包括：不加徵對原產於加拿大的油渣餅、豌豆加徵的百分之一百關稅以及對原產於加拿大的龍蝦、蟹加徵的百分之二十五關稅。

二○二四年，加拿大對大陸電動車加徵百分之一百關稅，並對鋼鋁產品課徵百分之二十五關稅，大陸而後採取反制措施，二○二五年三月對加拿大芥花油、油菜籽粕與豌豆加徵百分之一百關稅，並對豬肉與海鮮產品課百分之二十五關稅，八月再對加拿大油菜籽種子課百分之七十六關稅。

加拿大總理卡尼上月訪問大陸達成一項初步協議，加拿大允許四點九萬輛大陸製電動車以百分之六點一最優惠關稅進入加國；大陸則預計在三月一日前把加拿大芥花籽油的進口關稅，從目前的百分之八十四降至約百分之十五，也將自三月起取消對加拿大油菜籽粕、龍蝦、螃蟹與豌豆的關稅。