共軍轟六K戰機 首次前出第一島鏈千餘公里

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸央視國防軍事頻道「礪劍」欄目26日播出內容宣稱，在某次演訓中，解放軍轟六K戰機首次飛出第一島鏈千餘公里。圖／截自央視
大陸央視國防軍事頻道「礪劍」欄目26日播出內容宣稱，在某次演訓中，解放軍轟六K戰機首次飛出第一島鏈千餘公里。圖／截自央視

大陸央視國防軍事頻道「礪劍」欄目廿六日播出內容宣稱，在某次演訓中，解放軍轟六Ｋ戰機首次飛出第一島鏈一千餘公里，創造了當時空軍前出距離最遠等多項紀錄，並稱當時其雙機編隊在巴士海峽口遇到兩架「外機」逼近，且對方向其「亮肚皮」展示掛彈。報導並未提及演訓時間點。

報導表示，在某次演訓中，解放軍空軍出動轟炸機、殲擊機等多型戰機赴西太平洋開展遠海訓練，「與以往不同的是，此次任務，轟六Ｋ戰機將飛出第一島鏈一千餘公里。」一小時後，雙機編隊來到巴士海峽口時，指揮所傳來通報指，前方有兩架「外機」逼近。

解放軍空軍某部人員王建嶺在報導中表示，「他抵近我們之後，向我們亮肚皮，展示他的導彈，有點像攻擊位。」解放軍空軍某部人員李銳形容，「相當於兩個人，然後一個人拿著槍，可以說是，扳機隨時上膛，然後就可以擊發。」

報導接著播放一段廣播警告，內容是：「我是中國空軍，正在例行訓練，不要干擾我方行動。立刻離開，否則後果自負。」

報導稱，面對外機的層層阻撓，轟六Ｋ機組航向不變、高度不改，按時抵達目標空域，完成所有預定訓練課目。當天，他們首次飛出第一島鏈一千餘公里，創造了當時解放軍空軍前出距離最遠等多項紀錄。

轟六Ｋ的最大航程八千公里，最大載彈量十五噸，翼下可以配置六個掛架，可以攜帶遠程的巡航導彈和反艦導彈。

二○一五年三月，轟六Ｋ首次前出第一島鏈，飛越西太平洋。報導表示，十一年來，轟六Ｋ飛越了巴士海峽、宮古海峽、對馬海峽等，實現常態化赴西太平洋遠洋訓練、常態化警巡東海防空識別區、常態化繞島巡航、常態化戰巡南海，「成為維護國家主權與領土完整的重要力量」。

空軍 解放軍 第一島鏈 演訓 導彈 南海

